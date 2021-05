Wetenschappers steunen Nederlandse fraudejager

De Nederlandse wetenschapper en fraudejager Elisabeth Bik krijgt wereldwijde steun van collega’s, nu een omstreden microbioloog een rechtszaak tegen haar aanspant.

Het malariamedicijn hydroxychloroquine zou een game changer zijn in de strijd tegen covid-19, meende voormalig president Donald Trump van de Verenigde Staten. Hij geloofde heilig in onderzoek van de Franse microbioloog Didier Raoult.

Elisabeth Bik niet. Ook zij is microbioloog, en ze staat bekend om haar strijd tegen fouten en manipulatie in de wetenschap. Ze fileerde de studie van Raoult en beschuldigde hem er onder meer van bepaalde patiënten buiten beschouwing te laten.

Sindsdien is ze op sociale media het mikpunt van Raoult en zijn aanhang, vertelde ze aan NRC Handelsblad. Nu klaagt hij haar aan voor intimidatie, afpersing en chantage.

Klokkenluiders

Collega’s van over de hele wereld zien een gevaarlijke ontwikkeling in die rechtszaak. De wetenschap zou meer moeten doen om klokkenluiders te beschermen, staat in een open brief die inmiddels meer dan duizend keer is ondertekend. Een tweede steunbetuiging aan Bik en andere onderzoekers heeft al bijna 2.500 handtekeningen.

Bik is zeker niet de eerste wetenschapper die geïntimideerd wordt terwijl ze haar werk doet. In Nederland speelt een discussie over haatcampagnes tegen wetenschappers, met als bekend voorbeeld de sticker van Vizier op Links die geschiedkundige Nadia Bouras op haar deurpost aantrof.