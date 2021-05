Wilde vakantieplannen of bij je ouders op de camping in Nederland?

Flickr: Ben Freeman

De zomer staat weer voor de deur! Dat betekent op vakantie gaan. Het kabinet heeft voor een beperkt aantal landen de reisadviezen versoepeld. Toch vinden mensen de verplichte PCR-testen om naar het buitenland te mogen vaak iets te duur. Hoe kijken studenten hier tegenaan: weer een vakantie in Nederland of toch naar de Costa Brava? ”Het is gaan, of we zijn ons geld kwijt.”

Een groepje van vier studenten bij Avans in Tilburg aan de Professor Cobbenhagenlaan werkt druk in de studieruimte. Ze zitten alle vier in hun tweede jaar van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Ze kijken bedenkelijk bij de vraag of ze al vakantieplannen hebben. Want of ze wel of niet naar het buitenland kunnen, dat vinden ze nog best onzeker. Waar de een het nog niet aandurft, heeft de ander eigenlijk geen andere keus.

Gaan of geld kwijt

Femke Boomaerts zit in een lastige situatie. Ze heeft vorig jaar een vakantie geboekt naar Rhodos in Griekenland, die ze heeft verschoven naar dit jaar. Ze mag de vakantie niet nog een keer verplaatsen. “De coronacijfers zijn nu gelukkig best stabiel in Griekenland”, vertelt Femke. ”We wachten het dus rustig af. Ons geld krijgen we sowieso niet meer terug. Het is dus gaan, of we zijn ons geld kwijt.”

Femke Boomaerts

Je mag op dit moment in de zomer onder andere op vakantie naar Aruba, Bonaire, Malta, Portugal en Thailand. Deze landen hebben de kleurcode geel. Dat betekent dat je ernaartoe mag reizen, maar dat je moet opletten voor mogelijke risico’s. Voordat je op reis gaat, moet je wel een negatieve PCR-coronatest kunnen overleggen. De prijs van zo’n test varieert tussen de 100 en 160 euro. Er wordt momenteel een fonds opgezet waarmee de testen betaalbaarder worden voor mensen met een lager inkomen.

Bente Eijkenboom is al een keer gevaccineerd, maar haar vriendinnen nog niet. Dat maakt de keuze om wel of niet naar een zomerse bestemming af te reizen voor haar automatisch een stuk makkelijker. “De testen die je moet doen om naar het buitenland te gaan vind ik veel te duur”, vertelt ze. ”Daarbij komt nog dat je waarschijnlijk beperkt bent in de dingen die je kunt doen.”

Bente Eijkenboom

Ook studiegenoot Niels van Lent vindt de testen te duur. “Ik ga dus in Nederland op vakantie. Mijn vrienden en ik vonden het niet waard om naar het buitenland te gaan als je zoveel geld moet betalen voor een test.”

“Ik maak altijd op het laatste moment pas plannen. Zeker nu”, zegt Peer Voesenek. Mijn vrienden en ik hebben het er even over gehad, maar nog niets geboekt.” Als Peer naar het buitenland gaat, boekt hij last minute iets.