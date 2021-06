Afsluiting SDG’s in Motion: student Mara overhandigt ‘dromenkoker’ aan Bossche burgemeester

Mara van Eijndhoven en burgemeester Jack Mikkers

Duurzaamheidsproject SDG’s in Motion werd donderdagochtend afgesloten met een presentatie vanuit de studio bij Avans aan de Onderwijsboulevard. Daarbij presenteerden derdejaarsstudenten Business Innovation hun duurzame concepten, oplossingen en ideeën op het gebied van duurzaamheid voor echte opdrachtgevers. Op datzelfde moment overhandigde derdejaarsstudent Mara van Eijndhoven bij de SDG ToerMee-bus een koker met toekomstdromen aan de Bossche burgermeester Jack Mikkers. Die bevat allerlei dromen om de stad Den Bosch duurzamer te maken.

Tussen HAS Hogeschool en Avans in Den Bosch staat donderdagochtend in de felle zon de grote gele SDG-bus. Ernaast wapperen vlaggen met daarop de zeventien duurzaamheidsdoelen. In de bus zijn op dat moment mensen uit het bedrijfsleven, ambtenaren en medewerkers van de HAS en Avans in gesprek over de die doelen. De SDG ToerMee-bus rijdt gedurende het jaar door heel het land, naar plekken die er aandacht aan besteden.

“Maar in Brabant was-ie nog nooit geweest. Dat vond ik heel apart”, vertelt Mara, die naast Avansstudent ook jongerenambassadeur in Den Bosch is. “Tijdens het project SDG’s in Motion werkten mijn studiegenoten en ik de laatste drie maanden aan een of meerdere duurzaamheidsdoelen. In die periode heb ik de landelijke organisatie benaderd, met de vraag of het een idee was om de bus op deze dag naar Den Bosch te halen. Dat dat nu is gelukt, vind ik heel indrukwekkend.”

Energietransitie

Onder de aanwezige gasten was ook de Bossche burgermeester Jack Mikkers. Mara had de eer om hem een ‘dromenkoker’ te overhandigen. Die bevat duurzaamheidsdromen van studiegenoten, voor iedereen in de gemeente Den Bosch. “Zelf vind ik het heel belangrijk dat jongeren betrokken worden bij de energietransitie. Maar ook het verbinden van jongeren aan het bedrijfsleven vind ik belangrijk. Dat heb ik erin gestopt”, vertelt Mara na haar ontmoeting met de burgermeester.



Dat de Avansstudent de koker mocht overhandigen, vond ze een hele eer. “Ik had hem nog nooit in het echt gezien. Ik vond het grappig dat hij mijn studie kende en hij benoemde het belang van de duurzaamheidsdoelen. Ik ben benieuwd wat hij ermee gaat doen. Dromen zijn mooi, maar ze moeten wél waargemaakt worden. Dat zei hij zelf gelukkig ook.” In de middag vertrok de bus naar de Tramkade, waar het programma met andere betrokkenen werd voortgezet.

Alle duurzaamheidsdoelen

De eindpresentatie van SDG’s in Motion, waar honderd studenten Business Innovation aan werkten, was op datzelfde moment vanuit de studio bij Xplora in Den Bosch. Op welke manier deelnemende studenten aan het project hadden gewerkt, lieten ze zien via een vooraf opgenomen video, live in de studio of door in te bellen.

Alle doelen kwamen voorbij, zo ook Duurzame steden en Gebouwen. Een groepje studenten ontwikkelde voor vastgoed- en woningbouwbedrijf Heijmans de database ‘Data Driven Renovation’. Daarmee kan het bedrijf woningen inmeten en aan de hand van de opgeslagen resultaten in de toekomst woningen sneller en efficiënter renoveren. Met een snellere reductie van CO2 tot gevolg.

Vlnr: Avansmedewerker Kees van Kaam, Avansdocent Elies Hagedoorn en gespreksleider Richard Lamb

De presentaties werden in de studio aan de Onderwijsboulevard nabesproken. Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans, hield tot slot een praatje over het belang van werken aan duurzaamheid.

