Afstudeershows kunststudenten digitaal, maar ook fysiek te bezoeken

Kunststudenten van St. Joost School of Art & Design presenteren hun afstudeerwerk volgende week van 7 tot en met 11 juli. Hun afstudeershows Now Show (BA), Live Alone en Die Together (MA) vinden voornamelijk online, maar ook deels fysiek plaats. Avanslocaties in Den Bosch en Breda zijn voor publiek te bezoeken.

Studenten van de kunst- en designstudies laten tijdens dit meerdaagse programma zien waarmee ze zijn afgestudeerd. In eerste instantie ging de organisatie uit van een online afstudeershow, door de onzekerheid die de coronapandemie met zich meebrengt. Toen duidelijk werd dat er óók fysieke sessies mogelijk zijn, in beperkte mate, vroeg de academie aan haar kunststudenten wie interesse had om ook fysiek werk te laten zien.

Master- en bachelorstudenten

Daar maken in juli een aantal studenten gebruik van. In Breda is werk van afstuderende studenten te bezoeken bij de locatie aan de Beukenlaan 1. Hier vind je werk van de drie designstudies (beide studielocaties) en de presentatie van Art & Research Breda. Op de Bossche locatie aan Parallelweg 21 zijn twee exposities: van de masterstudenten Fine Art & Design en de bachelor Art & Research Den Bosch.

Tijdsslot reserveren

Wie interesse heeft om het variërende werk van de kunststudenten fysiek te zien, moet wel vooraf een tijdsslot van een uur reserveren. Dat kan via het online platform, waar het hele programma te zien is.



In totaal tonen zo’n 190 studenten hun afstudeerwerk tijdens de Graduation Shows. ‘’Er staat een inspirerend programma klaar. Voor de bezoekers, maar ook voor de studenten zelf’’, zegt een voorlichter van de kunstacademie. ‘’De platforms Nowshow.nl en Thecurrent.is bieden alle studenten een online podium om zich te laten zien aan mensen uit het werkveld waarin ze terecht willen komen. Het is een mooie netwerkgelegenheid, waar we heel veel zin in hebben.’’

Punt doet verslag van de afstudeershow. Houd daarvoor onze site in de gaten!