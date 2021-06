Amalia solidair met studenten, ziet voorlopig af van uitkering

Den Haag, juli 2020: De Prinses van Oranje in Paleis Noordeinde. Foto: RVD – Martijn Beekman

Andere studenten hebben het “zoveel moeilijker” dan kroonprinses Amalia, “zeker in deze onzekere Corona tijd”. Daarom gaat de prinses de uitkering terugstorten waar ze binnenkort recht op heeft.

Het was opvallend nieuws afgelopen weekend. In een handgeschreven brief aan demissionair minister premier Rutte legde prinses Amalia uit waarom ze afziet van de 1,6 miljoen euro die haar volgens de wet toekomt vanaf haar achttiende verjaardag.

Ze zou 296 duizend euro plus een onkostenvergoeding van zo’n 1,3 miljoen euro per jaar krijgen. Ze noemt dat “ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben”.

Amalia, die cum laude is geslaagd, gaat overigens niet meteen studeren, staat in haar brief. Ze neemt na de zomervakantie een ‘gap-year’. Het is ook nog niet bekend welke opleiding ze gaat doen.

Hoop

De prinses hoopt dat Rutte begrijpt waarom ze de ‘uitkering’ terugstort, schrijft ze. Dat is inderdaad niet vanzelfsprekend, want Rutte heeft haar hoge inkomen te vuur en te zwaard in de Tweede Kamer verdedigd, net als het lage inkomen van studenten.

“Ik heb begrip en waardering voor uw persoonlijke overwegingen”, schrijft hij in een antwoordbrief. “Ik wens u een mooi tussenjaar toe, en alle wijsheid bij het kiezen van een toekomstige studie.”

De uitkering aan Amalia (1,6 miljoen euro) zou genoeg zijn om voor 750 studenten het collegegeld te betalen. Komend jaar (met half collegegeld) zouden dat zelfs 1.500 studenten zijn, en maar liefst drieduizend eerstejaars.

Schatkist

Je zou met dit bedrag ook 441 studenten op kamers een basisbeurs kunnen geven, of anders 1.228 thuiswonende studenten. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Rutte heeft de Tweede Kamer laten weten dat het geld terugvloeit naar de ‘algemene middelen’, oftewel de schatkist.

Er klonk in de Tweede Kamer felle kritiek op de hoge uitkering aan de prinses, al heeft een meerderheid er toch mee ingestemd. De onderdanen hadden er weinig begrip voor: 71 procent van de Nederlanders vond de uitkering te hoog, bleek uit een peiling van EenVandaag.