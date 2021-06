Avans Blijft Thuis #10 – Student Senna

Deze week ging Punt-verslaggever Thomas op bezoek bij tweedejaars Associate Degree-student Communicatie Senna de Beun. Zij studeert in Den Bosch, maar woont in hartje Amsterdam. ”Ik loop hier stage en wil er heel graag na mijn studie blijven wonen. Ik wil hier later ook gaan werken”, vertelt de student, die in haar pauzes graag naar buiten gaat. ”Naar een park hier in de buurt, of als ik wat meer tijd heb in het Vondelpark.”

Senna de Beun

Werk jij al maanden thuis omringd door knuffels op de kinderkamer of studeer je letterlijk tussen de boeken? Voor Avans Hogeschool en Punt, het onafhankelijke journalistieke platform van Avans, is het tijd om bij medewerkers en studenten een kijkje te nemen hoe het thuiswerken ze vergaat.