Avans Blijft Thuis #9 – Docent Giel

Werk jij al maanden thuis omringd door knuffels op de kinderkamer of studeer je letterlijk tussen de boeken? Voor Avans Hogeschool en Punt, het onafhankelijke journalistieke platform van Avans, is het tijd om bij medewerkers en studenten een kijkje te nemen hoe het thuiswerken ze vergaat.

Deze week ging Punt-verslaggever Thomas op bezoek bij Avansdocent Giel Steehouder in Dongen. De docent Marketing geeft les in zijn kelder, drie meter onder de begane grond. ”Ik heb een soort huiskamer nagebootst”, vertelt hij lachend terwijl hij wijst naar de attributen aan de muur. Daar hangen herinneringen aan hardloopwedstrijden, medailles en bekers. ”Zo kan ik mijn eigen identiteit kwijt aan de muur. Ik breng toch heel wat uren per dag door op dit kantoor.”

Docent Giel Steehouders

Elke twee weken verschijnt een nieuwe aflevering van Avans Blijft Thuis. Wil jij jouw thuiswerkplek laten zien? Meld je dan aan door te mailen naar punt@avans.nl