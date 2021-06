Bo maakte een koninklijke mantel van oude voetballen voor Textour Tilburg

De eerste editie van Textour, een evenement met de textielindustrie in de hoofdrol, was afgelopen weekend in Tilburg. Voor deze gelegenheid maakte Bo Broers, die de minor Digital Nomads bij Avans volgt, een mantel voor het Koning Willem II-standbeeld op het Heuvelplein. Het bijzondere? De mantel is gemaakt van oude voetballen!

“We hebben heel veel geluk gehad met het weer. Het was lekker druk in de stad, dus onze Textour trok veel bekijks”, vertelt Bo, die twee maanden aan het kunstwerk heeft gewerkt. Begin april zamelde ze ballen in op het Heuvelplein in Tilburg, om te kunnen gebruiken voor de mantel. “Het is fijn om na zolang hier aan gewerkt te hebben, zo veel leuke reacties te ontvangen.”

Making Of Video Mantel

Willem II

Naast het standbeeld is er natuurlijk ook de Tilburgse voetbalclub Willem II. De voetbalclub wil verduurzamen op allerlei manieren. Het gebruiken van gerecyclede voetbalshirts is daar een voorbeeld van. Daarom zocht Bo naar een manier om de sport te koppelen aan haar project. Zo kwam ze bij het recyclen van voetballen terecht. Tijdens de opening van het evenement werd bij het standbeeld van Koning Willem II een zogeheten intentieovereenkomst getekend door de voetbalclub, waar de duurzaamheidsplannen in opgenomen zijn.

Het moeilijkste aan het kunstwerk maken was de grootte van de mantel. Het leer van de voetballen is dik en zwaar. “De naaimachine die ik gebruik is groter dan een gemiddelde naaimachine, maar hij had het alsnog zwaar te verduren”, vertelt Bo. Het kunstproject staat overigens los van haar minor bij Avans.

Textour

Het evenement laat buiten de textiele kunst zien hoe de textielindustrie duurzamer wordt en welke nieuwe technologische ontwikkelingen er spelen. “Bij alle kunstwerken hing een QR-code, waar mensen meer info konden krijgen over de kunstwerken”, legt Bo uit.

In december wordt Textour vervolgt met een tweede editie.