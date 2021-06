Cobex: student wil net als groepsgenoten voldoende voor project

Illustratie: Kim Bell

Een AD-student Logistiek dreigt een onvoldoende te halen voor een groepsproject. Zijn docent besluit hem en zijn groepsgenoten nog één kans te geven om van hun plan van aanpak, dat op dat moment onvoldoende is, een voldoende te maken. Op de dag waarop dat zou gebeuren, is de student niet aanwezig. Het gevolg daarvan is een onvoldoende, waar hij het niet mee eens is. Daarop stapt hij naar het College van Beroep voor de Examens (Cobex).

‘’Ik heb namelijk de avond van tevoren netjes aan mijn groepsgenoten laten weten dat ik niet aanwezig kon zijn. Dat was geen probleem, ze lieten weten het wel zonder mij te kunnen’’, vertelt de student, die als eerste het woord krijgt.

Samenwerking niet goed

De docent die hem een onvoldoende gaf, is ook bij de zitting aanwezig. Hij is echter stellig. Hij staat volledig achter zijn beslissing om de student een onvoldoende te geven. Het ging namelijk niet alleen om de afwezigheid van de student op de allerlaatste dag. ‘’De onderlinge samenwerking was al langer niet goed, waarover ik de student ook al een paar keer had geïnformeerd. Ik heb geprobeerd het project tot een goed einde te brengen. Dat leek even te lukken, tot de laatste dag. Toen lag er nog een vier, dat kon een 5,5 worden. De andere twee werkten daaraan, hij niet. En dat deed hij ook aan het begin van het project niet. Die achterstand moest hij ergens inhalen. Dat deed hij niet. Dan houdt het een keer op’’, vertelt de docent.

Weinig ervaring

De docent stapte ook naar de examencommissie om advies in te winnen. Dat is niet gebruikelijk, laat een medewerker van de examencommissie weten. ‘’Maar het is goed om wat context te geven: we zijn een vrij nieuwe opleiding met een hoop nieuwe docenten met weinig ervaring. De docent heeft ons toen de vraag gesteld wat hij kon doen. Maar het besluit komt van de docent, niet van ons.’’

Als eerste af

De student is het niet eens met de onvoldoende en vindt dat hij tijdens de rest van het project wél hard heeft gewerkt. ‘’Ik was vaak degene die als eerste zijn gedeelte af had’’, vertelt hij. Ook al was de communicatie in de groep niet altijd optimaal: ‘’We wilden er het beste van maken.’’

Optelsom

Ook benoemt hij dat het project eigenlijk niet bedoeld was voor drie personen, maar voor twee. Dat moet volgens hem worden meegenomen in het besluit van het Cobex. Daarnaast vindt hij het niet eerlijk dat zijn groepsgenoten op de dag vóór de laatste kans lieten weten het wel met z’n tweeën af te maken. ‘’Maar het is niet op de laatste dag aangekomen. De onvoldoende hing al langer in de lucht. Als je op zo’n laatste dag dan niet komt, is dat niet wat ik wil zien. Dan is het een optelsom’’, aldus de docent.

Te druk

De student ontving zijn onvoldoende op 21 januari. De regels schrijven voor dat als je daartegen in beroep wil gaan, dat binnen zes weken moet gebeuren. Dat deed de student echter pas op 11 maart, een paar dagen te laat. ‘’Ik had het te druk met mijn stage en had er helemaal niet meer naar gekeken’’, vertelt hij.

Het Cobex verklaart het beroep van de student ongegrond. De onvoldoende blijft dus staan.