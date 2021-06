Column: Veteranendag

Kenneth Oppermans

Maandag 21 juni 2021. Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat ik in de bus en diverse vliegtuigen stapte, op weg naar de provincie Kunduz in Afghanistan, om daar deel te nemen aan de politietrainingsmissie onder de vlag van de NAVO. Onze opdracht was Afghaanse politieagenten opleiden en trainen, en tegelijkertijd meehelpen aan het opbouwen van de rechtsstaat in Afghanistan.

Aanstaande zaterdag, 26 juni, is het Nationale Veteranendag. Door corona ook dit jaar geen defilé met veteranen die door de straten van Den Haag marcheren, geen koning en ministers langs de route. Geen medaille-uitreiking op het binnenhof en geen feestelijkheden op het Malieveld.

Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk om onze veteranen te eren? En wat hebben veteranen met Avans te maken?

‘Oude soldaten die zijn volgehangen met medailles en worden voortgeduwd in een rolstoel, dat is het beeld dat leeft bij veel Nederlanders’

Zoals Paul de Leeuw het treffend schreef in zijn column in het AD: “Bij veteranen denk je aan oude soldaten die zijn volgehangen met medailles en worden voortgeduwd in een rolstoel.” En dat is vaak ook het beeld dat leeft bij veel Nederlanders.

Toch is de jongste veteraan van Nederland niet ouder dan 22. En ook bij Avans studeren en werken veteranen en (oud-)militairen. Nederland telt inmiddels ruim 107.000 veteranen, dus grote kans dat ook jij een veteraan kent. Formeel is een veteraan “iemand die die het Koninkrijk heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties”. Populair gezegd: iedereen die op missie in het buitenland is geweest, is veteraan.

Veteranen zijn er in allerlei soorten en maten. We denken vooral aan stoere soldaten vechtend in de voorste linies, maar er zijn natuurlijk talloze functies en expertises nodig om een missie in het buitenland mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning in de vorm van logistiek, zorg en personeelszorg, financiën, juridisch, communicatie, ict en techniek. Eigenlijk heb je tijdens een uitzending dus dezelfde functies nodig als voor het besturen en draaiende houden van een klein stadje.

‘Er zijn talloze functies en expertises nodig om een missie in het buitenland mogelijk te maken’

Deze vaardigheden en kennis bieden we ook aan in de opleidingen van Avans Hogeschool. Het is dus niet vreemd dat Avans aardig wat alumni kent die bij Defensie werken of gewerkt hebben. Andersom maakt Avans ook dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van veteranen, oud-militairen en oud-burgermedewerkers van Defensie, voor zowel het verzorgen, als het ondersteunen van het onderwijs.

Op Veteranendag eren we onze veteranen. We danken hen die ons land hebben gediend. Vaak onder verzwaarde omstandigheden, met weinig comfort en privacy, ver van huis en haard. En we eren niet alleen de vechters, maar iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld.

De Witte Anjer is een symbool geworden voor erkenning en waardering van veteranen. Wil jij ook je waardering uiten voor Nederlandse veteranen? Draag dan op zaterdag 26 juni een witte anjer op de linkerborst.

Kenneth Oppermans is Senior Beleidsadviseur bij Avans DIF ICT en daarnaast Avans-alumnus en veteraan