Deze Avansstudenten hebben al (een beetje) last van EK-koorts

Micaela van der Heijden (links) en Joanna Kulinska (rechts)

Het EK-voetbal werd door corona een jaar uitgesteld, maar begint vanavond dan toch echt. Zondag komt het Nederlands Elftal voor het eerst in actie, in de groepswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne. Avansstudenten moedigen Oranje aan, maar sommige juichen ook voor ándere landen dan Nederland.

Aan de muren van het huis van Harm van de Ven, tweedejaarsstudent Civiele Techniek in Tilburg, hangen sinds kort oranje vlaggetjes. ‘’Je moet het thuis toch een beetje leuk versieren, zo met een EK!’’, vertelt hij. ‘’Mijn drie broers en ik zijn kort na elkaar jarig, dus vlaggetjes hingen er sowieso. Met het EK moeten die natuurlijk oranje zijn! Leuk om te doen, zeker nu we door corona vaak en lang thuis zitten.’’

Minder enthousiast

Normaal is Harm een fanatieke supporter en volger van eindtoernooien. Zeker wanneer Oranje meedoet. Dan zijn de wedstrijden een goede reden om familie en vrienden te bezoeken en onder het genot van een pilsje gezellig voetbal te kijken. Maar het echte EK-gevoel ontbreekt nog een beetje. ‘’Door de pandemie ben je beperkt in hoe je kunt kijken. Ik merk dat ik er daardoor een stuk minder enthousiast over ben. Nu ga ik thuis coronaproof met familie kijken’’, vertelt de Avansstudent, die wel aangeeft dat dat gevoel nog kan komen. ‘’Zeker als Nederland meteen goede resultaten boekt. Dan neemt het vertrouwen bij de spelers op een titel toe, en word ik vanzelf fanatieker!’’

Het huis van Harm

Ook over de kansen van het Nederlands Elftal op het toernooi is hij somber. ‘’Ik denk niet dat het we het EK gaan winnen. Ik hoop natuurlijk dat we het goed gaan doen, maar door blessures van Van Dijk en Van de Beek is die kans klein. Ik ga er wel vanuit dat we de groepsfase doorkomen!’’

Harm denkt dat Frankrijk het toernooi uiteindelijk wint. ‘’Maar er kan van alles gebeuren…’’, besluit hij hoopvol.

Het EK-voetbal wordt voor het eerst in meer dan twee landen georganiseerd. Nederland is gastheer, samen met onder andere Engeland, Duitsland, Frankrijk en Portugal. Het is voor het eerst sinds het WK in Brazilië in 2014 dat het Nederlandse mannenteam weer deelneemt aan een eindtoernooi. Wedstrijden worden gespeeld met publiek, al zitten de stadions niet vol. De finale is op 11 juli in Londen.



Polen

Iemand die ook niet zo hoopvol is over de kansen van haar thuisland, is de Poolse Joanna Kulinska. De laatstejaarsstudent Human Resources Management in Den Bosch woonde tot haar vijftiende in Polen en is groot voetbalfan. ‘’Eindtoernooien zijn fantastisch. Helaas hebben we een team dat nooit goed presteert op toernooien. Als ik met mijn Poolse familie kijk, lachen we vaak om wat we zien’’, vertelt ze.

Joanna (links) met haar moeder tijdens Koningsdag

Topspits

Toch zijn er wel wat lichtpuntjes in dit Poolse team, ziet de Avansstudent. Zo heeft het land de beschikking over de in bloedvorm verkerende topspits Robert Lewandowski. ‘’Maar hij heeft niemand om zich heen om goed mee te spelen. En hij is altijd beter bij zijn club Bayern München dan in het Poolse team.’’

Traditie

Omdat Polen volgens Joanna tegenvalt, en ze zich meer betrokken voelt bij Nederland, is dat vooral het land waarvoor ze de komende weken juicht. ‘’Dat deed ik vroeger al, toen Robben nog meedeed. Dat was een geweldige speler! Hoe Nederlanders voetbal beleven vind ik sowieso geweldig. De traditie van het samenkomen en oranje kleding dragen is heel mooi. In Polen gebeurt dat minder’’, vertelt de student, die zelf ook niet achterblijft in het versieren. ‘’Zelfs mijn hond kleden we oranje aan, haha! Ik koop nog oranje vlaggetjes kopen en een hoes voor om de autospiegels.’’

Hond Songo

Het kijken van de wedstrijden gaat Joanna bij vrienden doen. Ze denkt dat Frankrijk of Italië in juli met de beker in de handen staat. En wat nou als Polen en Nederland tegen elkaar spelen? ”Dan ga ik toch voor Nederland”, zegt ze trots.

EK én Songfestival

Dat Italië als winnaar wordt getipt, klinkt Micaela Van der Heijden als muziek in de oren. De aankomend Italiaans-Nederlandse student van St. Joost School of Art & Design, die al bezig is aan haar portfolio voor Avans, woont in Italië. ”Fijn dat mensen vertrouwen in Italië hebben, laten we hopen dat ze winnen!”, vertelt ze. ”Het Eurovisie Songfestival hebben we al gewonnen, in Nederland nog wel, het EK erbij zou me helemaal happy maken!”

Reclames

Micaela heeft een Nederlandse vader en spreekt zelf zowel Nederlands als Italiaans. Bij haar familie leeft het toernooi aardig, bij de rest in haar omgeving wat minder. Wat daarin volgens haar meespeelt, is dat grote groepen nog niet mogen samenkomen om voetbal te kijken op grote schermen. ”Best jammer, maar ook op televisie en op straat zie je nog niet dat het toernooi begint. Het leuke aan Nederland is dat ze daar zo meeleven. Op televisie staan een hoop reclames en programma’s al helemaal in het teken van het EK staan. Dat vind ik altijd zo gezellig!”

Micaela van der Heijden

Kaasstengels

Zelf heeft Micaela minder moeite om in de EK-stemming te komen, al is ze geen fanatieke voetbalvolger. ”We creëren thuis zelf een leuke sfeer. Helaas zonder bitterballen, maar wel met kaasstengels en andere snacks. Die eten we terwijl we samen naar de wedstrijden kijken. Van Italië én van Nederland!”, vertelt de aankomend kunststudent, die voor beide landen juicht. ”Maar misschien net wat meer voor Nederland. Mijn zusje is fanatiek Italië-supporter, we hebben thuis een mooie strijd. Maar het blijft wel gezellig, hoor!”

Italië trapt het toernooi vanavond om 21:00 uur af met een wedstrijd tegen Turkije.