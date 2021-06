Een ‘badge’ voor je vrijwilligerswerk

Illustratie: Ronny Overhate via Pixabay

Studenten kunnen straks certificaten krijgen als ze naast hun opleiding vrijwilligerswerk hebben gedaan, bijvoorbeeld bij een studentenvereniging. Dat heeft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer bevestigd.

Een opleiding is mooi, maar wat heb je ernaast gedaan? Veel studenten doen ergens vrijwilligerswerk of zitten in een commissie en het zou fijn zijn als ze daar erkenning voor kregen, vinden allerlei partijen.

Dus praat het ministerie met studenten, onderwijsinstellingen en ict-organisatie SURF over de mogelijkheden. Misschien kunnen hogescholen en universiteiten wat vaker met digitale Edubadges gaan werken, is een idee.

Bestuursjaar

Goed plan, vindt de landelijke koepel van de studentenverenigingen LKvV. “Want voor een stage krijg je studiepunten, maar voor een bestuursjaar krijg je niets, terwijl je daar misschien net zoveel van leert”, zegt vicevoorzitter Emile Stekelenburg.

Studenten kunnen hun nevenwerkzaamheden natuurlijk gewoon op hun cv zetten, maar zeker op een internationale arbeidsmarkt is het maar de vraag of die werkzaamheden indruk maken. “Werkgevers zegt het soms niet zoveel”, meent Stekelenburg. Erkende badges kunnen dan helpen.

Sterker nog, dit plan komt eigenlijk bij de LKvV vandaan. De vereniging heeft Tweede Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) erover gesproken en hij heeft samen met het CDA een motie ingediend: kan het ministerie dit misschien in gang zetten? Toen is het balletje gaan rollen.

Waardering

Ook de Landelijke Studentenvakbond ziet het wel zitten. “Ik denk dat het goed is”, zegt voorzitter Lyle Muns. “Het helpt als je wat waardering krijgt voor je extracurriculaire activiteiten. Werkgevers zeggen nu al: leuk dat je een diploma hebt, maar heb je er iets naast gedaan?”

Gaat het dan niet tot een race leiden? Gaan studenten zoveel mogelijk badges verzamelen om maar goed op de arbeidsmarkt te komen? “De erkenning is goed, maar je moet oppassen dat dit het onderwijs niet overneemt”, zegt voorzitter Dahran Çoban van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Diploma evenveel waard

Een diploma moet evenveel waard blijven, bedoelt ze, ook zonder die badges. En strikte landelijke richtlijnen voor het toekennen van badges ziet ze ook niet zitten. Zelf heeft ze bijvoorbeeld aan wedstrijdroeien gedaan en ook een ploeg gecoacht. “Hoe waardeer je dat met een badge?”

Toch is ze niet tegen de ontwikkeling van de badges. “Ik heb een bestuursjaar aan de Universiteit Leiden gedaan en daar kreeg ik een diplomasupplement voor. Dat maakt het tastbaar voor de arbeidsmarkt. Daar kun je het wel mee vergelijken.”

Houvast

Dus komt er een landelijke variant van die certificaten, zodat werkgevers enig houvast hebben. Stekelenburg van de LKvV: “Dan kun je het verschil zien tussen iemand die een jaar fulltime in een bestuur heeft gezeten en iemand die ergens een keer een dagje heeft meegeholpen.”

Het ministerie wil het plan in de zomer af hebben, schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Sommige universiteiten, zoals Maastricht, zijn al met de ontwikkeling begonnen. Daar mogen studenten hooguit vijf badges halen, om te voorkomen dat studenten “als een malle” badges gaan verzamelen.