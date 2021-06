Erik van der Lichte is veteraan: ‘Werken bij vliegtuigen is voor mij the place to be’

Erik van der Lichte tijdens zijn UNMEE missie naar Eritrea in 2000

Veteranen zijn niet alleen oude mannetjes met een enorme rij medailles opgespeld. Ze werken ook bij Avans. Erik van der Lichte, docent bij de opleiding Industrial Engineering and Management, werkte 26 jaar bij de Luchtmacht als technisch officier en is op uitzending geweest naar Macedonië, Kosovo, Eritrea en Albanië. “Daar kwam je kapotgeschoten dorpen en gebieden met mijnen tegen.”

“Als klein jongetje wekten vliegentuigen en vliegen mijn interesse”, vertelt docent Erik van der Lichte. Piloot wilde hij daarom het allerliefste worden. Toch ging die droombaan niet door. “Tijdens de keuring kwam ik erachter dat ik kleurenblind ben. Ik wist dat dat binnen mijn familie vaker voorkwam, maar ik had er zelf in het dagelijks leven geen last van.”

Van der Lichte probeerde het nog bij de burgerluchtvaart, maar ook daar kwam hij net door de keuring heen. “Daarom ben ik bij de Luchtmacht gaan werken als technisch officier. Helaas maakte ik geen eigen vluchten, maar door het onderhoud te doen aan de vliegtuigen, hield ik me nog wel bezig met waar ik zo’n fascinatie voor had.”

Wie zijn veteraan?

Veteranen zijn alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.

Hij volgde een opleiding tot militair én studeerde vliegtuigbouwkunde aan de Koninklijke Militaire Academie. “Tijdens die opleiding leerde ik alles wat met een vliegtuig te maken heeft. Hoe dat gebouwd wordt, hoe een vliegtuig vliegt, ik leerde over de aandrijving en het onderhoud.” Na de studie startte Van der Lichte bij voor hem the place to be: vliegbasis Volkel. “Daar vlogen de F16’s. Na een jaar of vijf werd ik overgeplaatst naar vliegbasis Soesterberg voor de Chinook en helikopter en daarna ging ik naar het hoofdkwartier van de Luchtmacht in Den Haag.” Met die helikopters waar Van der Lichte zo dol op is, ging hij eind jaren 90’ op uitzending naar de Balkan.

“Daar ging ik naartoe als kwartiermaker. Samen met mijn collega’s richtte ik het vliegveld in. Iedere keer was ik een maand of twee op een locatie”, vertelt Van der Lichte. Als al het werk was gedaan, vertrok hij weer richting huis, of naar een volgend land waar hulp nodig was. “Albanië, bijvoorbeeld. Ons hele hebben en houwen namen we mee via Griekenland. Ook daar bouwden we alles op.”

Dictatuur

Albanië was tientallen jaren een dictatuur en afgesloten van de buitenwereld. De docent heeft zich daar naar eigen zeggen nooit bedreigd gevoeld, maar vond het in Kosovo wel wat spannender. “Je kon daar erge dingen tegenkomen omdat het land in puin lag, zoals kapotgeschoten dorpen en gebieden met mijnen.”

Twaalf jaar geleden maakte Van der Lichte de overstap naar Avans. “Bij de Koninklijke Militaire Academie gaf ik weleens gastles. Ik kende iemand die bij Avans werkte en verzorgde daar soms ook gastcolleges.” De docent rondde daarom nog een opleiding Bedrijfskunde af en startte bij Avans in Tilburg bij de opleiding Technische Bedrijfskunde.” Inmiddels zit hij ook bij het lectoraat Robotisering en Sensoring.

“Bij Defensie leerde ik projecten opzetten. Die ervaring neem ik graag mee in mijn werk bij Avans. Ik zette een luchtvaartminor mee op, Aerospace Engineering & Maintenance, bijvoorbeeld.” Een lijntje met Defensie heeft Van der Lichte nog steeds. “Mensen uit mijn vriendenkring werken er nog. En ik kom er nog regelmatig mee in aanraking via studentenprojecten.”

In aanloop naar Veteranendag 2021 interviewden we deze week drie veteranen die werkzaam zijn bij Avans. Het interview met Van der Lichte is de laatste in deze reeks. Daarnaast schreef DIF-medewerker Kenneth Oppermans een column.