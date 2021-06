Gezocht: woonruimte voor internationale minorstudenten in Den Bosch

Illustratie: Daan van Bommel

De Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) zoekt naar woonruimte voor internationale studenten die in september deelnemen aan het European Project Semester. Studenten van over de hele wereld komen daarvoor naar Den Bosch, maar hebben moeite met het vinden van een kamer.

Het gaat om 18 studenten uit de Verenigde Staten, Schotland, Spanje, Hongarije, Portugal, Frankrijk en Duitsland die deelnemen aan het European Project Semester. Dat is een samenwerkingsverband tussen een twintigtal Europese hogescholen waarbij studenten Engineering op uitwisseling gaan. Met name studenten uit Europa komen daarvoor naar Den Bosch. Hun inschrijving is geregeld, woonruimte in veel gevallen nog niet.

Hele uitdaging

‘’Daar helpen we als Avans graag bij, maar het is een hele uitdaging’’, merkt Bob Bus, academiedocent en internationaliseringscoördinator bij AI&I. Volgens hem zijn daar meerdere verklaringen voor, te beginnen met de duur waarvoor de internationale studenten een kamer nodig hebben. ‘’Dat is maar voor vijf maanden en dat is niet gebruikelijk. Meestal worden kamers voor een langere periode verhuurd. Studenten kunnen moeilijk voor een jaar een kamer huren, als ze er veel korter zijn. Dat is te prijzig.’’

Gemeubileerd

Wat ook meespeelt, is dat het voor de internationale studenten het meest handig is om gemeubileerde kamers te huren. ‘’Ook niet gebruikelijk, dat maakt het lastig. We voelen ons verantwoordelijk en willen internationale studenten helpen om woonruimte te vinden’’, zegt Bus, die oproept je te melden wanneer je woonruimte hebt voor internationale studenten.

Heb jij of ken jij iemand met een gemeubileerde kamer die vanaf september tot en met januari 2022 in Den Bosch te huur is, voor een bedrag tussen de 300 en 500 euro per maand? Dan kan je mailen naar abroad.AII@avans.nl.