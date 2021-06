Hoger onderwijs hoopt op onbezorgde introweken

Ze houden een slag om de arm, maar universiteiten en hogescholen hopen op een ‘normale’ introductieweek voor eerstejaars, zonder gedoe met strenge beperkingen en de anderhalve meter.

Het is de vraag wat er allemaal mogelijk zal zijn als de nieuwe eerstejaars studenten eind augustus naar hun studiestad komen. Zijn massale feesten weer toegestaan, of moet je toch nog op de groepsgrootte letten?

Voorlopig staan de seinen op groen voor een tamelijk normale introductieperiode: het aantal coronabesmettingen daalt snel en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Dus maken de universiteiten en hogescholen optimistische plannen. “We hebben de hoop dat we deze zomer het stof van onze dansschoenen kunnen blazen”, schrijft Avans Hogeschool.

Op zijn minst werken ze met “verschillende scenario’s”, zoals bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit Rotterdam laat weten. Ze kunnen dan makkelijk overschakelen als de situatie verandert. De Vrije Universiteit wil studenten de kans geven “elkaar ministens één dag veilig te ontmoeten”.

Feest

Liefst gebeurt er nog meer. Er staan speurtochten, sportactiviteiten, comedy-avonden, silent disco’s en natuurlijk feesten op de programma’s. Er worden blokkenschema’s gemaakt om de drukte te beperken – voor de zekerheid.

Maastricht University gaat voor de grote feesten test-, herstel- of vaccinatiebewijzen vragen. Dan kunnen die zonder beperkingen doorgang vinden. Dat kan niet als je alleen op zelftesten vertrouwt.

Praktisch

In sommige steden durven ze nog niet veel te zeggen. In Utrecht is bijvoorbeeld nog niets bekend over de UIT, zoals de introweek daar heet. “We bereiden ons namelijk voor op een fysieke, hybride én online UIT”, staat ter verklaring op de website.

En bepaalde onderdelen zullen waarschijnlijk online blijven. “Denk daarbij vooral aan de meer praktische aangelegenheden”, zegt de Universiteit Twente. Voor het registreren hoef je bijvoorbeeld niet meer naar de campus te komen. Maar er staat voorlopig ook een online escaperoom op het Twentse programma.

Internationals

Sommige studenten kunnen misschien niet naar de stad toekomen. Denk alleen al aan de buitenlandse studenten. Misschien mogen zij nog niet reizen of moeten ze bij aankomst een poosje in quarantaine. De Vrije Universiteit houdt voor hen een online programma achter de hand, “met online informatiesessies en interactieve workshops”.

Bij de Hotelschool The Hague komt bijna de helft van alle eerstejaars uit het buitenland. “In sommige gevallen bieden wij de mogelijkheid om voorafgaand aan het introductieweekend in quarantaine te gaan”, zegt bestuurslid Arend Hardorff. “In februari deden we dat ook, in samenwerking met Van der Valk. Bij de introductie ontmoeten de studenten hun vrienden voor het leven. Het is uiteraard erg belangrijk dat iedereen kan deelnemen.”

Huidige eerstejaars

En de huidige eerstejaars, die vorig jaar buiten de boot vielen? Kunnen zij de feesten, rondwandelingen en intropraatjes inhalen die ze bij hun eigen introductie zijn misgelopen? De meeste onderwijsinstellingen houden de boot af.

“Aan het begin van het academisch jaar heeft toch nog redelijk wat kunnen plaatsvinden voor deze groep”, zegt bijvoorbeeld de Universiteit Twente. “We halen nog wel signalen op bij studenten, om te bezien of we eventueel toch nog iets moeten gaan doen en zo ja, wat dat dan zou moeten zijn.”

De Erasmus Universiteit Rotterdam verwijst daarvoor naar de faculteiten. “De universiteit is in overleg met de faculteiten om alsnog activiteiten te organiseren waarbij de huidige eerstejaars elkaar leren kennen.” Maar deelname aan de grote introweken zit er niet in.

Crew

De huidige eerstejaars studenten kunnen natuurlijk wél meedoen als mentor, gids, crew, ‘papa en mama’ of hoe de begeleiders ook maar heten in de diverse steden. Zo kunnen ze toch nog de sfeer opsnuiven.

Maastricht lijkt een uitzondering. “We bieden ook onze tweedejaars, die vorig jaar helaas een grotendeels online INKOM hebben beleefd, en de ouderejaars de mogelijkheid om deel te nemen aan onder andere de MECC-feesten en de opening”, zegt de woordvoerder. De MECC is de congreshal waar traditiegetrouw grote feesten worden gegeven.

Maar ook de Vrije Universiteit heeft plannen. “We zijn bezig om te kijken of we een outrodag kunnen organiseren onder de noemer ‘reclaim the campus’, waarop we hopelijk kunnen vieren dat de VU-campus weer open kan en bachelorstudenten elkaar kunnen ontmoeten.”