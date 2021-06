Jeroen Beks is veteraan: ‘Militairen hoeven elkaar niets uit te leggen’

Jeroen Beks tijdens zijn uitzending in Afghanistan

Veteranen zijn niet alleen de oude mannetjes met een enorme rij medailles opgespeld. Ze werken ook bij Avans. Jeroen Beks, senior beleidsmedewerker bij DIF, vervulde diverse functies binnen Defensie en werd in november 2011 als information management specialist uitgezonden naar Afghanistan. “Militair zijn zit in mijn bloed.”

“Toen laatst de bomaanslagen in de Gazastrook waren, dacht ik terug aan mijn eigen uitzending”, vertelt Jeroen Beks. “Ik heb zelf in zo’n gebied gezeten, dus ik weet hoe de mensen daar zich voelen.” Zo’n tien jaar geleden verbleef hij zeven maanden in Kunduz, Afghanistan. “Als militair werk je voor je land en zet je je in voor vrede en veiligheid. Wanneer je dat op een andere locatie mag doen, is dat bijzonder. Dan ben je bezig de wereld beter te maken.”

Ook Beks is dus veteraan, maar doet niks speciaals op Veteranendag, dit jaar op zaterdag 26 juni. “Toen er vanuit de gemeente iets georganiseerd werd, ben ik daar weleens heen gegaan. Het is fijn om zielsgenoten te ontmoeten, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Die hoef je niet uit te leggen hoe het is om zeven maanden van huis te zijn, in een gebied waar constante dreiging is. Of wat het betekent om als militairen loyaal naar elkaar te zijn en een band voor het leven te hebben.”

Wie zijn veteraan?

Veteranen zijn alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. (Bron: defensie.nl)

Naast zijn reguliere werkzaamheden was de militair adaptatie-gespreksleider. In die rol sprak hij met militairen die terugkwamen van hun missie in het buitenland en even op een soort ‘tussenstation’ konden wennen aan het normale leven. Zo konden ze de uitzending goed afsluiten.

“Ik kan me nog goed herinneren dat ik zelf na mijn missie landde op Eindhoven en in de verte mijn familie zag staan. Ik kreeg koude rillingen”, vertelt Beks. “Het was ook lastig, want ik kwam terug in een leven in Nederland dat voor mij had stilgestaan. Ook voor mijn vrouw – toen nog vriendin – die ik met twee kindjes had achtergelaten, was mijn thuiskomst lastig. Ik was ineens weer deel van het gezin.”

Overstap

Een kop koffie met een oud-collega van Defensie, die inmiddels bij Avans werkte, leidde vorig jaar tot de overstap naar de hogeschool. “Ik stond open voor iets nieuws op werkgebied, dat was een geleidelijk proces. Het voelde bij Avans meteen als een warm bad. Ik ben blij met mijn keuze, alleen hoop ik dat we straks weer naar kantoor mogen.”

Als informatiemanager houdt hij zich onder andere bezig met hoe digitale informatie gestroomlijnd moet worden. Ook is hij een verbindende factor tussen verschillende teams, maar dat is online een stuk lastiger dan fysiek. Wat Beks meeneemt van Defensie naar de hogeschool is structuur. “Het is belangrijk om kaders aan te brengen. En leiderschap, het durven nemen van besluiten.” Groot verschil is dat Avans veel minder bureaucratisch is. “Als je een goed idee hebt, kun je het meteen uitwerken.”