Kabinet wil twee scenario’s voor hoger onderwijs

Beeld: iXimus via Pixabay

Hogescholen en universiteiten moeten zich voorbereiden op twee scenario’s voor het nieuwe studiejaar: eentje zonder en eentje met de anderhalve meter. Dat is geen populaire boodschap van het kabinet.

Het gaat de goede kant op met de corona-epidemie: er zijn steeds minder patiënten. Maar zal dat zo blijven? Het kabinet durft nog niet te zeggen hoe het in september zal gaan. Dat kan pas half augustus.

Dus moeten het mbo en hoger onderwijs rekening houden met twee scenario’s, zeiden De Jonge en Rutte vrijdagavond tijdens hun persconferentie. De volgende dag stuurde onderwijsminister Van Engelshoven een brief aan de onderwijsinstellingen. “Ik vraag u daarom u voor te bereiden op een situatie waarbij 1,5 meter is losgelaten”, schrijft ze, “en tegelijkertijd een terugvalscenario paraat te hebben waarbij nog wordt uitgegaan van de 1,5 meter.”

Te laat

Dat is niet wat studentenorganisaties ISO en LSVb wilden horen. “Heel Nederland mag weer naar kantoor, op vakantie en naar festivals, maar de student wordt wederom aan het lijntje gehouden”, zegt Lisanne de Roos, de nieuwe voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Het is onbegrijpelijk dat studenten en instellingen nóg langer in onzekerheid blijven over hoe het komende collegejaar eruit gaat zien: 13 augustus is echt te laat.”

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) meent dat instellingen zich moeten richten op “het beste scenario”, zegt de nieuwe voorzitter Ama Boahene, en dat is de terugkeer van fysiek onderwijs.

Geen anderhalve meter

Ze zijn de enigen niet. “Hogescholen gaan uit van het optimale scenario: vanaf 15 augustus geen anderhalve meter meer”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Wij zijn klaar om op verantwoorde manier weer volledig open te gaan.”

De universiteiten willen ook liever niet aan beperkingen denken. “Het is heel goed nieuws dat vrijwel alle coronabeperkingen voor het hoger onderwijs worden afgeschaft”, zegt voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU. “Daardoor kunnen de eerstejaarsstudenten toch genieten van hun introductieweken en kijken we uit naar een nieuw studiejaar zonder beperkingen.”

Deels online

Hoe belangrijk fysiek onderwijs ook is, het online onderwijs is de universiteiten deels wel bevallen. “Universiteiten nemen de goede elementen hiervan mee om hun onderwijs nog verder te verbeteren”, staat in de reactie.

Ze denken aan onderwijs “in blended programma’s”, oftewel deels online. Ook zien ze iets in “intensievere technische en didactische ondersteuning van docenten” bij het onderwijs, staat kortweg in het bericht op de website.

Zo bezien is het online onderwijs dus nog niet weg, ondanks alle blijdschap over het verdwijnen van de coronabeperkingen. Wat het in de praktijk gaat betekenen? Dat is nog afwachten.