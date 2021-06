Kamerleden verbijsterd om bezuiniging op onderwijs

Illustratie: Janine Janssen

In de Tweede Kamer wordt met verbazing gereageerd, nu het kabinet in de voorjaarsnota een bezuiniging heeft aangekondigd van tientallen miljoenen euro’s op het hoger onderwijs en mbo.

Met die bezuiniging wil het kabinet een deel van de coronasteun voor studenten betalen: de verlenging van de studiefinanciering en het studentenreisrecht. Het gaat in totaal om zo’n 149 miljoen euro, uitgesmeerd over de jaren 2023 tot en met 2027.

Universiteiten moeten ruim de helft bijdragen, hogescholen een derde en het mbo de rest. De onderwijsinstellingen en studenten zijn boos, maar ze broeden nog op een gezamenlijk persbericht. Anderhalve week geleden hebben ze nog hun handtekening gezet onder een bestuursakkoord over allerlei steungelden, waarin niets over deze korting staat vermeld.

Scherpe vragen

Tweede Kamerleden zijn sneller met hun reactie. “Ik heb flink wat moeite met de gang van zaken”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks. “Reken maar dat we hier scherpe vragen over gaan stellen.”

De Tweede Kamer moest flinke druk uitoefenen om in de coronacrisis iets voor studenten te regelen, zegt Westerveld, en toen die steun eenmaal kwam (“toevallig niet lang voor de verkiezingen”) werd het breed uitgemeten. Nu blijkt het onderwijs er zelf voor op te draaien.

“Ik denk dat dit voor iedereen een onaangename verrassing was”, zegt ook Peter Kwint van de SP. “De afgelopen jaren hebben wetenschappers aan universiteiten juist de noodklok geluid over hun werkomstandigheden en de tekortschietende bekostiging. Dat uitgerekend een D66-minister ver in de blessuretijd van dit kabinet nog even een bezuiniging op hoger onderwijs aankondigt is bizar.”

Terechte woede

Maar ook D66 kijkt ervan op, laat Kamerlid Jan Paternotte weten. “Ik vind het bijzonder”, zegt hij. De verlenging van de ov-kaart is een coronamaatregel, zegt hij, dus het is niet logisch om daarvoor een korting in te boeken. “Veel vragen hierover dus.”

Habtamu de Hoop (PvdA) spreekt op Twitter van “terechte woede” in het hoger onderwijs. “Onbegrijpelijk dat juist hier het meest bezuinigd wordt.”

Heroverwegen

In de toelichting van het ministerie staat: “Een volgend kabinet kan deze dekking desgewenst heroverwegen.” Met andere woorden, in de onderhandelingen voor een volgend kabinet kan dit een onderwerp worden.

Er staat niet bij waarom deze kosten überhaupt voor rekening van de onderwijsbegroting komen. Andere maatregelen, zoals bijna een half miljard euro voor zelftests in het hoger onderwijs, staan los van de onderwijsbegroting.