Karen Keissen is veteraan: ‘Zo af en toe mag ik mijn uniform nog aan, dat is een fijn gevoel’

Karen Keissen in een Chinook-helikopter

Veteranen zijn niet alleen de oude mannetjes met een enorme rij medailles opgespeld. Ze werken ook bij Avans. Karen Keissen, communicatieadviseur, solliciteerde na haar studie Communicatie- en Informatiewetenschappen in Groningen bij de Koninklijke Luchtmacht. Na haar officiersopleiding vertrok ze in 2009 als public affairs officervoor Defensie naar Afghanistan. “Ik las het weerbericht voor bij Uruzgan FM en maakte een thuisfrontmagazine.”

“Na mijn studie Communicatie- en Informatiewetenschappen in Groningen, werkte ik als junior communicatieadviseur”, begint Karen Keissen, communicatieadviseur bij Avans, haar verhaal. “Op een dag gaf mijn moeder me een krantenknipsel met daarop een vacature voor communicatieadviseur bij Defensie.” Keissen werd al snel enthousiast en wilde graag de uitdaging bij Defensie aangaan. “Dat betekende wel dat ik weer terug ‘de schoolbanken’ in moest voor een officiersopleiding bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda.”

Granaatwerpen

Ook als communicatieadviseur bij Defensie wordt geacht dat je een basistraining volgt, zodat je weet hoe je moet reageren in bepaalde situaties. “Een pittige opleiding van een jaar waarin ik werd opgeleid tot officier. Ik leerde schieten, granaatwerpen, ging regelmatig de hindernisbaan over en leerde leidinggeven”, vertelt Keissen. “Iedere keer als ik vanuit huis naar Avans fiets, word ik weer aan die tijd herinnerd omdat mijn route langs de hindernisbaan ligt.”

Wie zijn veteraan?

Veteranen zijn alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.

Binnen een jaar nadat Keissen als communicatieadviseur aan de slag gaat bij het Ministerie van Defensie in Den Haag, mag ze op uitzending naar Afghanistan. “Daar had mijn moeder vast geen rekening mee gehouden toen ze met het krantenknipsel gaf”, vertelt ze lachend. Haar allereerste gedachte over de uitzending? “Vet!”, zegt ze. Een missiegerichte opleiding startte, om het land en de cultuur te leren kennen en ook om ervoor te zorgen dat alle spullen die een militair nodig heeft, op orde zijn.

Karen Keissen

Werken in container

“Op de militaire basis in Kandahar had ik een eigen container waaruit ik werkte. Ik volgde wat er in Nederland over de missie werd gezegd en geschreven en bekeek internationale media.” Ook maakte Keissen content om de Nederlandse maatschappij op de hoogte te houden van wat er zich afspeelde tijdens de missie. “Regelmatig kwamen er journalisten langs om verslag te doen van de missie, die ik begeleidde. Ook werd er een radio-uitzending gemaakt, Uruzgan FM, voor militairen die daar zaten. Daarin las ik het weerbericht voor en ging ik langs bij collega’s die in de uitzending komen. Voor de thuisblijvers maakte ik een thuisfrontmagazine met daarin verzamelde verhalen en foto’s”, blikt Keissen terug.

Emotioneel weerzien

Na 4,5 maand Afghanistan was thuiskomen op vliegbasis Eindhoven het mooiste moment van haar leven. “Maar”, benadrukt Keissen, “toen had ik nog geen kinderen. Ik werd bij aankomst overweldigd door de liefde die ik voelde voor mijn dierbaren. Het voelde echt als thuiskomen bij hen. Ook ontmoette ik mijn pasgeboren nichtje voor het eerst. Dat was zo fijn en ook emotioneel.”

De onmoeting van Karen Keissen en haar nichtje op vliegbasis Eindhoven.

In 2019 maakte Keissen de overstap naar Avans. “Bij Defensie werk je elke drie jaar in een andere functie, in een andere plaats. Ik was toe aan wat meer stabiliteit. Ik leerde daar een teamplayer te worden en heb veel goede herinneringen aan mijn tijd bij Defensie. Je leert wat echt kameraadschap is, bij een uitzending wordt dat alleen maar sterker.”

Toch is ze nog niet helemaal weg bij Defensie. “Ik ben nog reservist. Dat is iemand die op flexibele basis kan worden ingezet voor Defensie. Tot nu toe heb ik er nog niet echt iets mee gedaan, maar het voelt prettig dat ik dat lijntje nog heb. Binnenkort staat er ook weer een dag op de planning om de militaire basisvaardigheden bij te spijkeren. Dan mag ik mijn uniform weer van zolder halen en dragen. Dat is altijd een fijn gevoel.”

