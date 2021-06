Meeuwis: ‘Vroeger zei ik dat ik zanger wilde worden, mijn oma heeft dat uit mijn hoofd gepraat’

Joep Meeuwis

Hij heeft iets minder optredens dan gemiddeld op dit moment, dus zijn agenda heeft wat meer ruimte voor interviews. Van die gelegenheid maakt Punt graag gebruik! In de tweede editie van ‘Achter de Naam’ spreken we een student met een bekende achternaam. Maak kennis met Joep Meeuwis.

Hoe vaak hoor jij: “Ben jij de zoon van Guus?”

“Lastig in te schatten, bijna elke keer als ik mijzelf voorstel eigenlijk. Wat ik vaak terug zeg is: ‘Als jullie niet geloven dat ik geen familie ben, dan kan ik wel even gaan zingen?’ Dan geloven ze het wel.”

Is het niet vervelend om Meeuwis te heten?

“Ik vind het totaal niet vervelend, het is maar een eachternaam. Ik vind het eerder grappig eerlijk gezegd. Mijn broer heet Gijs Meeuwis, afgekort is dat G. Meeuwis. Omdat dat nog dichter bij Guus staat, krijgt hij nog wel vaker opmerkingen. Ik gebruik het zelf ook wel eens tegen hem. Als hij begint te zingen zeg ik ‘je heet Gijs, niet Guus’.”

Heb je er wel eens misbruik van gemaakt?

“Nee ik heb het nooit misbruikt. Ik wel eens iemand echt laten geloven dat ik familie ben. Toen ik mij voorstelde bij mijn opleiding, kwam die vraag natuurlijk weer voorbij en toen zei ik dat ik zijn neefje ben. Daarna vertelde ik dat Guus op familiefeestjes ook altijd gaat zingen na een paar biertjes. Kort daarna zei ik wel dat het een grap was.”

Heb je wel eens iets geks meegemaakt met je naam?

“Het gekste wat ik heb meegemaakt is dat Guus met zijn vriendin kwam eten in het restaurant waar ik werk. Het restaurant is in Oisterwijk en ik werk daar in de keuken. Op een gegeven moment kwam mijn baas naar mij toe en zei: ‘Ga jij anders het eten brengen, dat is grappig dat een Meeuwis dat doet’. Ik had er mijn twijfels bij, want ik serveer nooit. Maar ik heb het toch gedaan, met trillende borden als resultaat, haha. Ik zou gaan zeggen dat ik ook Meeuwis heet, maar op het moment van serveren bedacht ik mij. Opeens dacht ik eraan dat Guus natuurlijk ook voor zijn rust een hapje komt eten en geen zin heeft in dit soort dingen. Ik ben dus daarna meteen terug naar de keuken gegaan. Of ik daar spijt van heb? Nee, als ik bekend was wil ook gewoon zonder gekkigheid op restaurant kunnen.”

Kun je zelf een beetje zingen eigenlijk?

“Ik studeer aan de PABO en loop stage op een bassischool, waar ik liedjes zing en gitaar speel. Maar geen liedjes van Guus in ieder geval. Ik kan wel een noot raken, maar het mag echt geen naam hebben. Vroeger zei ik altijd dat ik zanger wilde worden, net als Guus. Mijn oma heeft die droom uit mijn hoofd gepraat, haha.”

Ben je wel eens naar een show geweest?

“Ja dat zeker, als familieuitje gingen we regelmatig naar Groots met een zacht G. Daar zijn we nu zo’n vier keer geweest. Volgende keer kan ik misschien wel eens zeggen dat ik familie ben, dan kom ik wellicht in de VIP.”

