Met haar 63 jaar is Rian de oudste Avansstudent van allemaal

Rian Smid

Ze had het zich nog nooit gerealiseerd, maar Rian Smid is met haar 63 jaar de oudste Avansstudent die er is. De deeltijdstudent Verpleegkunde trok een paar jaar geleden ‘de stoute schoenen aan’ en schreef zich in om na al die jaren tóch nog haar hbo-diploma te halen. “Wanneer ik in de kantine zat, zullen er vast studenten gedacht hebben dat ik iemands oma was.”

“Mijn kinderen van 31 en 32 lachten er hartelijk om toen ze hoorden dat ik de oudste student van de hele hogeschool ben”, vertelt Rian vrolijk. “Mij doet het verder niet zoveel. Het is gewoon een grappig feit. Ik heb het me nooit gerealiseerd, ik was gewoon bezig met het volgen van mijn studie.”

Haar hele werkende leven heeft Rian doorgebracht in de zorg. In de jaren 70 werd ze in het ziekenhuis opgeleid tot verpleegkundige, destijds een niveau 4-opleiding. Er startte rond die tijd ook een hbo-opleiding, maar Rian verkoos de praktijk in het ziekenhuis boven de studiebanken. “Ik hield het altijd in mijn achterhoofd om die opleiding ooit nog te volgen, maar dat kwam er nooit van. Er kwamen steeds andere uitdagingen op mijn pad. Ik ging werken op de intensive care en specialiseerde me daar in kinderzorg, daarna kreeg ik een gezin en verdiepte ik me in thema’s als dementie en volgde ik een coachopleiding. Ik had altijd iets te doen.”

Stoute schoenen

Een aantal jaar geleden werd Rian ziek. Mede daardoor verliep haar BIG-registratie. Die heb je nodig voor bepaalde beroepen in de zorg. Alle functies die ze daarna wilde vervullen, vroegen om een hbo-achtergrond. “Toen dacht ik: als ik dat ooit nog wil, moet ik het nú doen. Ik zag de uitdaging wel zitten en trok de stoute schoenen aan door me in 2018 in te schrijven bij Avans in Breda.”



Van haar leeftijd merkte Rian op locatie bij Avans maar zelden iets. Al was er sinds de jaren 70, toen men nog met een projector en krijtbord werkte, wel een hoop veranderd. “In de tussentijd had ik wel wat cursussen en trainingen gevolgd, dus helemaal nieuw was het niet voor me om te leren. Maar dat is een stuk anders dan een hele opleiding volgen.”

Oma

Wat voor Rian scheelde was dat veel van haar studiegenoten van de deeltijdopleiding ook vijftigplussers waren, net als haar docenten. “Maar wanneer ik in de kantine zat, zullen er vast studenten gedacht hebben dat ik iemands oma was”, zegt ze lachend. “Ook bij het begin van nieuwe collegejaren zag je dat het leeftijdsverschil er was. Dan liep ik tussen studenten die net van de middelbare school afkwamen. Maar ik ben volgens mij nooit nagekeken!”

Afbeelding ter illustratie. Foto: Angeline Swinkels

Wintersport

Studeren vond Rian al met al best pittig. De vakgerelateerde vakken gingen haar goed af, omdat ze vaak al bekend was met de stof, maar tentamens van vakken als Engels en Nederlands waren moeilijker. “Ik was gewend om gewoon te praten en te schrijven, nu moest ik álle regeltjes opnieuw leren. Tijdens een wintersportvakantie een paar jaar geleden heb ik zelfs een keer gestudeerd met een mobiele app. Dat was pittig.”

“Toen corona kwam, schakelden we over naar programma’s als Teams. Dat was wennen. Het kostte soms best wat moeite om uit te zoeken hoe dat allemaal werkte, zeker als ik verschillende tabbladen open had staan. Dan merk je toch dat je geheugen niet meer zo goed is als dat van iemand van twintig of dertig.”

Opgeven

Wat ook niet altijd meeviel, was het thuis studeren voor tentamens. Zeker in combinatie met haar drukke baan in de zorg en sociale leven. “Ik zong bij een koor, zat in een leesclub, sportte veel en ging vaak naar familie. Met het koor en de leesclub ben ik gestopt. Het studeren nam te veel tijd in beslag. Dat vond ik best lastig”, vertelt Rian. “Dat het me uiteindelijk toch is gelukt, en dat ik mijn diploma over een paar weken mag ophalen, vind ik knap van mezelf. Daar ben ik best trots op. Al vraag ik me af of ik het nog een keer zou doen als ik de keuze had. Je moet er echt een hoop voor opgeven.”

Of Rian iets met haar diploma gaat doen, weet ze nog niet. Toen ze bij Avans begon, was het haar grote droom om als Wlz-ondersteuner te werken, of als verpleegkundige en die functies vragen om een hbo-opleiding. Om gemotiveerd te blijven, hing er zelfs een plaatje van een ‘zuster’ op haar computerscherm. “Maar sinds twee jaar heb ik een hele mooie baan als accountmanager bij een verzorgingshuis. Dat vind ik echt heel leuk. Of ik dus nu weer ga switchen, weet ik niet. Daar ga ik in mijn vakanties eens goed over nadenken.”

Rian heeft nog wel een advies voor ouders van studenten die haar verhaal mogelijk lezen en overwegen ook weer te gaan studeren. “Je moet niet stilstaan. Een leven lang leren is hoe het nu gaat. Of je nou veertig, vijftig of misschien wel zestig bent. Al moeten ze wel weten dat ze er veel voor moeten laten en opgeven. Studeren kost een hoop tijd, zeker als je andere verplichtingen ernaast hebt. Maar het kán wel.”