Nieuw bij Avans Den Bosch: de watermachine met een smaakje van student Mark

Mark van Roosmalen bij zijn machine bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Ben jij het beu om je lege drinkfles te vullen bij het toilet of om telkens een nieuw plastic flesje in de kantine te kopen? Dan kan je vanaf vandaag in de kantine bij Avans aan de Onderwijsboulevard gekoeld water met een smaakje kopen van Mark van Roosmalen, student Business Innovation. Zijn eerste drankmachine werd daar donderdagochtend opgeleverd.

‘’Het is echt super om mijn machine hier nu in het echt te zien, klaar voor gebruik. Een mijlpaal’’, vertelt derdejaarsstudent Mark, de man achter Moree, terwijl achter hem twee monteurs bezig zijn met het installeren van zijn drankmachine in de kantine. ‘’Dat ik bij Avans mijn eerste machine mag neerzetten, als Avansstudent, maakt het al helemaal mooi. Het is ook wel symbolisch, want mijn ergernis over de vele plastic flessen in de schappen ontstond ook in deze kantine.’’

The real deal

Twee jaar geleden richtte Mark samen met studiegenoot Robert Hofstee Tabp op, een onderneming waarbij de twee schoolkantines en kantoren op een circulaire manier van gekoeld water met een smaakje wilden voorzien. Inmiddels is Mark met hetzelfde concept alleen verder gegaan onder de naam Moree. Een prototype van het apparaat op tafelformaat werd eerder al op verschillende plekken getest. ”Maar nu staat er voor het eerst een professioneel apparaat. Zo komt het wel echt in de buurt van ‘the real deal’’, zegt Mark lachend.

Vorig jaar sprak Punt ook al met de oprichters van Tapb, om meer te weten te komen over hun machines. Daarin spraken ze hun wens al uit om met hun apparaat scholen als Avans van drinkwater te voorzien. Dat lees je hier.

Goedkoop

Dorstige Avansstudenten en -medewerkers kunnen bij het apparaat water tappen met vijf verschillende smaken. Er is keuze uit kers, ananas, citroen, mango en ice tea. Dat doe je met je eigen lege fles en kost vijftig cent. ‘’Voor dat geld is het de moeite om het eens te proberen. Veel duurder wilde ik het niet maken, dan zou niemand het nemen. Nu is het veel goedkoper dan een ander drinkproduct uit de kantine’’, vertelt Mark, die blij is dat Eurest hem de ruimte biedt om zijn machine te testen in de kantine.

Ice tea

Zelf is de Avansstudent tevreden over zijn machine, die je met een touchscreen bedient. En de smaak zelf bevalt hem overigens ook goed. ‘’Mijn favoriete smaak is ice tea, die vind ik echt heel lekker. Maar ik vind ze natuurlijk allemaal lekker!’’

De test met de machine bij Avans loopt tot 24 juni. Daarna gaat Mark met zijn apparaat naar Amsterdam, om mee te doen aan de DJ100. Dat is een wedstrijd voor jonge, duurzame ondernemers waarvoor hij is genomineerd. In de toekomst hoopt hij er meer bij Avans en bij andere locaties te plaatsen.