Nieuwe website voor studenten met een beperking

Heb ik recht op een studietoelage van mijn gemeente? Hoe kom ik aan spraaksoftware? Waar vind ik hulp op mijn hogeschool of universiteit? Een landelijke website moet het hoger onderwijs beter toegankelijk maken.

De informatie voor studenten met een fysieke of psychische beperking laat al jaren te wensen over. Na een oproep van de Tweede Kamer heeft het ministerie van OCW daarom de nieuwe website hogeronderwijstoegankelijk.nl gefinancierd. Hij is opgezet door het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, in overleg met onder meer studentenorganisaties ISO en LSVb.

Dit heb ik

Op het openingsscherm kunnen studenten aanklikken wat hun ondersteuningsvraag is (‘dit heb ik) en welke belemmeringen ze ervaren (‘dit kom ik tegen’). Ze worden dan doorverwezen naar de voorzieningen en regelingen die er voor hen zijn (‘dit heb ik nodig’). Bijvoorbeeld bij instanties als DUO en het UWV.

Bovendien is er een zoekscherm waarmee studenten hulp kunnen vinden binnen hun eigen hogeschool of universiteit. Helemaal perfect gaat dat nog niet. Bij de ene instelling popt de juiste informatie meteen op, maar bij andere kom je op de algemene homepage terecht. Wel noemt de site vaak een contactpersoon, zodat studenten bij de telefooncentrale van hun instelling meteen naar een naam kunnen vragen.

Werk in uitvoering

Het is werk in uitvoering, zegt een woordvoerder van het Expertisecentrum. “Als hogescholen en universiteiten hun wijzigingen doorgeven, voeren we die zo snel mogelijk door. Na de zomer volgt er een campagne voor de naamsbekendheid van de site.”