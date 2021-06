OM eist 2 jaar cel tegen Tilburgse oud-decaan vanwege oplichting

Het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar tegen de Tilburgse oud-decaan Arie de Ruijter. Hij huurde familiebedrijven in voor de begeleiding van promovendi en zou zo ruim een miljoen euro aan universiteitsgeld hebben verduisterd.

De zaak rondom De Ruijter kwam in 2017 in de openbaarheid door een uitzending van het journalistieke radioprogramma Argos. Tilburg University bleek het jaar daarvoor al aangifte te hebben gedaan tegen haar voormalig decaan van de humanities faculteit.

Schoonheidssalon

Voor de begeleiding van promovendi had De Ruijter jarenlang twee familiebedrijven in de arm genomen: de schoonheidssalon van zijn nicht en het consultancybedrijf van zijn neef. Daarvoor kregen zij in totaal ruim 1,2 miljoen euro uitbetaald. Enkele tonnen daarvan vloeiden terug naar de bankrekening van hun oom.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de oud-decaan voor oplichting en valsheid in geschrifte, schrijft De Volkskrant in een verslag van de eerste zittingsdag. Tegen zijn nicht wordt een celstraf van 18 maanden geëist en tegen haar man en de neef van De Ruijter een werkstraf van 240 uur.

Zelf zei De Ruijter tijdens de Argos-uitzending al dat er niets mis was met hoe hij had gehandeld en dat alle werkzaamheden “conform procedures” waren verricht. Tijdens de zitting benadrukte hij opnieuw dat daar “niets amoreel” aan was.

De Ruijter was van 2007 tot 2015 decaan van de Tilburgse humanities faculteit. Daarvoor was hij hoogleraar bij de Universiteit Utrecht. Ook daar zou hij een familielid aan werk hebben geholpen, als universitair hoofddocent met een vervalst cv. De UU wilde bijna 90 duizend euro terugvorderen, schrijft de Volkskrant, maar dat vergrijp was volgens de rechter verjaard.

Promotiefabriek

Overigens kreeg de ophef rondom De Ruijter in 2018 nog een extra slinger toen Argos in een tweede uitzending onthulde dat hij als decaan een ware ‘promotiefabriek’ had opgetuigd. Tilburg University leverde opvallend veel buitenpromovendi af: zij kosten de universiteit vrij weinig, maar leveren na elke geslaagde promotie wel overheidsbonussen van ruim 70 duizend euro op.

Van de ontmanteling van de promotiefabriek deed universiteitsblad Univers uitgebreid verslag. Sommige hoogleraren kregen tienduizenden duizenden euro’s voor de begeleiding van buitenpromovendi, bleek achteraf. Eén van hen leverde er in zes jaar tijd maar liefst 77 af.