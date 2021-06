Onderwijsinspectie licht kunstopleidingen door

Foto: Michael Burrows via Pexels

De Inspectie van het Onderwijs gaat in kaart brengen hoe het ervoor staat met de sociale veiligheid bij de kunstopleidingen. Mogelijk volgt er ook onderzoek in andere sectoren.

Aanleiding zijn de recente alarmerende berichten over onveiligheid bij de kunstopleidingen. Begin april schrok de onderwijsinspectie van de ‘giftige cultuur’ bij de modeopleiding AMFI van de Hogeschool van Amsterdam. Studenten worden er vernederd en afgebeuld, was de klacht van zo’n dertig studenten en afgestudeerden die RTL Nieuws sprak.

De inspectie riep andere AMFI-studenten op zich te melden met klachten en concludeert twee maanden later dat er aanleiding is voor nader onderzoek: “We zien in de signalen dat onveiligheid op verschillende opleidingen kan ontstaan, bijvoorbeeld omdat studenten tijdens het onderwijs worden afgebrand of ze een veel te hoge studiebelasting of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag ervaren.”

Afhankelijkheid

De studenten zouden bovendien bang zijn om misstanden te melden, “omdat de studies en de werkomgeving klein zijn, iedereen elkaar kent en er een bepaalde afhankelijkheid speelt”.

Het onderzoek van de inspectie richt zich in eerste instantie op de kunst- en mode-opleidingen. Mogelijk wordt het verbreed naar andere sectoren binnen het hoger onderwijs. Intussen zal sociale veiligheid “hoog op de agenda” staan bij reguliere gesprekken met besturen in het hoger onderwijs.