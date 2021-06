Op deze twee Avanslocaties kun je ook in de zomervakantie studeren

Stationsplein in Den Bosch

Met de zomervakantie op komst, sluiten binnenkort de meeste Avanslocaties drie weken lang hun deuren. Twee locaties blijven echter ook in de zomerperiode open, zodat je toch een plek hebt om te werken of studeren. Het gaat om de locaties Lovensdijkstraat in Breda en Stationsplein in Den Bosch.

Medewerkers en studenten die in de zomer op deze plekken willen werken of studeren, kunnen daar van 26 juli tot en met 16 augustus dagelijks van 08:00 tot 16:00 terecht. In deze periode is er beperkte catering.

Ook buiten deze periodes zijn op sommige Avanslocaties aangepaste openingstijden. Zo zijn de locaties Hervenplein en Parrallelweg 64 al vanaf 12 juli dicht. Op deze pagina vind je het volledige overzicht per locatie voor de zomerperiode van 12 tot en met 20 augustus.