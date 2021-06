Praten over seksualiteit in een escaperoom

Op de achtergrond Aemil en Sivar, op de voorgrond (v.l.n.r.) Katie, Manouk en Frederique

Hoe maak je seksualiteit makkelijker bespreekbaar bij medewerkers van Amarant en cliënten met een licht verstandelijke beperking? Om dat te realiseren gingen tweedejaarsstudenten van de opleiding Mens en Techniek voor Innovatiecentrum Imagine aan de slag met het ontwerpen van spellen voor een mobiele escaperoom.

De escaperoom, die door de studenten De Kijkdoos is genoemd, bestaat uit verschillende spelonderdelen. “We focussen op het positieve van seksualiteit, niet op de gevaren”, vertelt student Frederique Veenstra. Cliënten spelen de spellen met hun begeleider, zodat ze samen in gesprek kunnen gaan over seksualiteit. Daarvoor hebben de studenten spelregels opgesteld, zoals: ‘Alles wat we bespreken blijft tussen ons’ en ‘We respecteren elkaar’. Bovendien mogen deelnemers altijd stoppen als ze zich niet fijn voelen. Dat geven ze aan met een druk op de blauwe knop.

De trailer die de studenten maakten bij hun project

De spellen zijn interactief en zowel online als offline. Eén van de spellen is het ‘klitspel’, daarbij moeten kaartjes met klittenband op een paspop geplakt worden. Het gaat niet alleen over anatomie, maar ook over het gevoel dat aanrakingen op bepaalde plekken je kunnen geven. Het strelen van de onderbuik bijvoorbeeld of de tepels. Er staat steeds bij dat het belangrijk is om met een partner te bespreken of diegene daar aangeraakt wil worden.

Niet vanzelfsprekend

Een ander spel gaat over zelfacceptatie. Na het gooien met een dobbelsteen pakken cliënten een kaartje met daarop een vraag. “Wat is het leukste compliment dat je ooit gekregen hebt? Stuur je weleens een sexy foto naar iemand? Maar ook: Vind je het fijn als iemand je zomaar knuffelt?”, geeft Frederique als voorbeelden. “Intimiteit, relaties en liefde zijn onderwerpen die voor veel cliënten niet vanzelfsprekend zijn”, voegt groepsgenoot Manouk Smeulders toe.

Twee spelonderdelen van de escaperoom

Met medestudenten Aemil Kaethoven, Sivar Pollmann en Katie van Stiphout interviewden ze begeleiders van Amarant, seksuologen, gedragsdeskundigen en deden ze literatuuronderzoek. Daaruit ontstonden de spelonderdelen. “De spanningsboog van de meeste cliënten is kort, dus hebben we ervoor gezorgd dat de escaperoom niet te lang duurt”, zegt Frederique. “Na verloop van tijd kan het best zwaar voor ze worden”, vult Sivar aan. Het is de bedoeling dat de escaperoom breed ingezet wordt, op verschillende afdelingen bij cliënten ouder dan 14 jaar.

Nazorg

Ook aan nazorg is gedacht. Als alle spellen zijn afgerond en een code is ingevoerd, kunnen de deelnemers een kistje openen. Daarin vinden ze vragen die zijn bedoeld om te bespreken hoe ze de spellen en de gesprekken over seksualiteit hebben ervaren.

Alle onderdelen van de mobiele escaperoom zitten in een houten kist, gemaakt door cliënten van Amarant bij Woodworks. Zo kan het op verschillende locaties worden gespeeld, zolang er maar een tafel staat en wifi is. Dat er behoefte aan is, merkten de studenten al snel. “Aan het begin van het project heb ik het gedeeld op LinkedIn”, vertelt Frederique. “Ik kreeg veel reacties en het werd veel gedeeld. Iemand wilde de escaperoom zelfs kopen.”