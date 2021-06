Proctoring bij UvA-tentamens blijft nog even toegestaan

Foto: Aksa2011 via Pixabay

De Universiteit van Amsterdam mag van de rechter doorgaan met de inzet van surveillancesoftware Proctorio. Maar als de coronamaatregelen worden losgelaten is dat niet langer vanzelfsprekend.

Een jaar geleden won de UvA het kort geding dat studentenraden hadden aangespannen. Volgens de voorzieningenrechter had de UvA de medezeggenschap niet vooraf om toestemming hoeven vragen en was het gebruik van de anti-spieksoftware bovendien niet in strijd met privacywet AVG.

Vandaag heeft het Gerechtshof Amsterdam die uitspraak in hoger beroep bevestigd. De rechters stellen dat er vorig jaar onvoldoende aanleiding was om proctoring aan de UvA te verbieden, en nu ook niet: het massaal bezoeken van universiteitsgebouwen voor tentaminering is nog altijd niet mogelijk.

Maar dat kan zomaar anders worden, als de coronacrisis voorbij is: “Indien de noodzaak van online tentaminering komt te vervallen, dan ontstaat wel een geheel ander debat dan thans is gevoerd.”