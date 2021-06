Student betaalt in 2022 ruim 2.200 euro collegegeld

Illustratie: Daan van Bommel

Eerst komt de beloofde halvering van het wettelijk collegegeld, maar daarna schieten de kosten weer als vanouds omhoog. In studiejaar 2022-2023 betalen studenten 2.209 euro.

Het wettelijk collegegeld zou komend studiejaar 2.168 euro bedragen. Maar de coronacrisis sleept zich langer voort dan verwacht, waardoor studenten het leeuwendeel van hun lessen nog altijd vanachter de laptop volgen. Als tegemoetkoming geeft het kabinet hun na de zomer één jaartje de helft van het wettelijk collegegeld cadeau.

Aanzienlijk hoger

De hoop is natuurlijk dat de crisis snel voorbij gaat en deze maatregel niet vaker nodig is. In dat geval zal het collegegeld in studiejaar 2022-2023 ook weer aanzienlijk hoger zijn. Dan moeten studenten 2.209 euro neertellen, heeft het kabinet bekendgemaakt in de Staatscourant.

Met 41 euro erbij is dat een grotere stijging dan vorig jaar werd aangekondigd (25 euro). Maar het is weer minder dan het jaar daarvoor, toen studeren 60 euro duurder werd.

Consumentenprijzen

Zijn dat willekeurige bedragen? Zeker niet. De verhoging van het wettelijk collegegeld wordt ieder jaar vastgesteld op basis van de zogeheten ‘consumentenprijsindex’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze index geeft weer hoe duur goederen en diensten zijn, zoals boodschappen, kleding, huur, benzine, verzekeringen en de kapper.

In april waren de prijzen 1,9 procent hoger dan vorig jaar, aldus het CBS. De prijsontwikkelingen van onder meer motorbrandstof, elektriciteit, gas, kleding en schoenen hadden “een opwaarts effect” op de inflatie. Als het in dit tempo doorgaat, betalen studenten over ongeveer twintig jaar ruim drieduizend euro.

Halvering

Overigens betaalt niet iedereen hetzelfde tarief. Voor eerstejaars gold ook vóór de coronacrisis al een halvering van het wettelijk collegegeld, net als voor tweedejaars studenten aan lerarenopleidingen. Dus komend jaar betalen zij de helft van de helft.