Studentlid bij Cobex: ‘Mijn argumenten doen ertoe’

Illustratie: Daan van Bommel

Ben je het als student niet eens met een beslissing van de examencommissie, een examinator of je opleiding, dan kun je daartegen in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Ook studenten zijn lid en oordelen mee over recht en onrecht binnen de hogeschool. Fatima Mussarat Razzak en Kajetan Michajlow vertellen hoe dat is.

“Ik heb altijd mijn best gedaan om de kant van de student te belichten”, vertelt Kajetan, vierdejaars HBO-Rechten in Den Bosch en bezig met afstuderen. “Als studentlid van het Cobex ben je onafhankelijk en onpartijdig, het was niet mijn taak om de ‘advocaat’ van de student te zijn. Ik wilde wel de stem van de student laten horen binnen het college.”

Toen hij als tweedejaars zitting nam, had hij zijn twijfels of dat ook ging lukken. “Ik vroeg me af wat ik als student kon bijdragen. Maar mijn stem is echt gehoord en dat was steeds een bijzonder gevoel. Als ik een punt maakte, kreeg ik weleens de reactie: ‘Daar heb ik nooit aan gedacht’ en werd een mening bijgesteld. Mijn argumenten deden ertoe.”

Kajetan

Relevante werkervaring

Kajetan woonde de afgelopen jaren tussen de vijftig en zestig zaken bij, schat hij. De student meldde zich aan omdat hij wat meer verdieping zocht in zijn opleiding. “Wanneer je op zoek gaat naar een bijbaan om relevante werkervaring op te doen, kom je als tweedejaars HBO-Rechten nergens aan de bak.” Studentlid bij het Cobex sloot niet alleen aan bij zijn vakgebied, het was interessant en verdiende goed. “Ik kon het ook goed combineren met mijn opleiding.”

Fatima, derdejaars Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch, solliciteerde aan het begin van dit studiejaar bij het Cobex omdat ze zichzelf wil ontwikkelen. “Ik zit ook in de academieraad en de Avans Medezeggenschapsraad, ik bemoei me graag overal mee, ben betrokken”, vertelt ze.

Spannend

Ze maakte ooit zelf een zitting mee, toen ze in beroep ging omdat ze het niet eens was met een beslissing van de examencommissie van haar opleiding. “Ik zag een student erbij zitten, als lid van het Cobex. Dat wekte mijn interesse. Door die zaak had ik een goed beeld van hoe het eraan toe gaat, die ervaring heb ik meegenomen.” Het was best spannend, herinnert Fatima zich. “Er zit toch een echte rechter tegenover je.”

Dat zag ze ook bij de student ‘aan de andere kant’. “Bij een van de zaken van het afgelopen jaar zag ik dat diegene heel zenuwachtig was. Die zaak is me echt bijgebleven, de student moest bijna huilen. Dat beroep is wel ongegrond verklaard”, vertelt Fatima. Het Cobex kijkt of een besluit in alle redelijkheid is genomen, bijvoorbeeld door de examencommissie. “Soms verdient iemand toch een derde kans voor een tentamen, ook al zijn de regels goed toegepast.”

Vragen stellen

Als studentlid voelde Fatima zich meteen op haar gemak. Ook zij ervaarde dat er heel open naar haar mening werd gevraagd. “Het wordt van je verwacht dat je tijdens de zitting vragen stelt. Dat vind ik niet lastig.”

Ook Kajetan benadrukt dat het belangrijk is om veel vragen te stellen en goed te luisteren. “We moeten objectief zijn. Dat is een professionele houding die ik vanuit mijn opleiding heb meegekregen. Voor een voorzitter is dat makkelijker, want die is daarin geschoold en doet het werk al langer. Eventuele stemmetjes in mijn hoofd negeer ik tijdens een zitting.”

Voorbereiden

Een zitting duurt meestal een half uur tot drie kwartier, maar als lid van het Cobex heb je ook nog tijd nodig om je in te lezen en voor te bereiden. “Het verschilt per keer hoeveel dat is”, zegt Kajetan. “Minimaal twintig minuten, maar soms ook twee of drie uur. Dan schrijf ik bijvoorbeeld zelf een tijdlijn uit.”

Van de ruim vijftig zaken die hij als studentlid bijwoonde, zal Kajetan er één nooit vergeten. Een student had een andere student in Xplora mishandeld en was daarom geschorst door zijn academiedirectie. Dat vond hij een te zware straf en hij ging daartegen in beroep. “Vaak gaat het bij het Cobex om een gemiste kans voor een toets, of een extra kans voor een afstudeeropdracht. Fysiek geweld had ik nog niet eerder meegemaakt.”

Het Cobex en de Geschillenadviescommissie (GAC) van Avans zijn op zoek naar nieuwe studentleden. Meer informatie over het Cobex is te vinden op https://studentinfo.avans.nl/services/rechtspositie/college-van-beroep.