Terugblik Congres voor de Digitale Communicatie: leuk, maar soms best lastig

De organisatie. Myra van Bijsterveldt de derde van onder links, Leanne Koppejan de tweede van rechts in de bovenste rij.

Voor de derde keer hielden Avansstudenten vorige week donderdag het multidisciplinaire Congres van de Digitale Communicatie. De organiserende studenten Leanne Koppejan en Myra van Beijsterveldt blikken terug op een geslaagde, leerzame editie. ”Het multidisciplinair werken was soms best lastig.”

‘’Ik ben moe en gesloopt, maar wél voldaan’’, vertelt derdejaarsstudent Communicatie Leanne de ochtend na het congres. ‘’Een jaar lang leef je naar het evenement toe en ben je bezig met de voorbereidingen. Als het dan zover is, en je ziet dat het goed verloopt, is dat heel mooi.’’

Het Congres van de Digitale Communicatie wordt sinds 2018 – met uitzondering van vorig jaar – jaarlijks georganiseerd door en voor Bredase Avansstudenten. Het doel is om te leren samenwerken, maar het heeft congres ook een thema. Dat was dit jaar de impact die digitale communicatie heeft, zowel positief als negatief. Om dat thema zo breed mogelijk uit te lichten, nodigden de zo’n 45 eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten verschillende gastsprekers en experts uit het werkveld uit.

Youtubers en influencers

‘’Er waren onder andere Youtubers, influencers, medewerkers van pr-bureaus en ook een directeur van een festivalticketplatform’’, vertelt Myra, tweedejaarsstudent Communication & Multimedia Design (CMD). ‘’Zij vertelden allemaal wat over hun leven in de digitale media. Hoe je goede connecties krijgt, wat het oplevert, maar ook waarvoor je moet opletten. Dat was heel interessant en goed voor ons om over te horen.’’

Social mediaspecialist Selma Maroufi was een van de gastsprekers

Multidisciplinair

Het organiseren van het evenement gebeurt op een multidisciplinaire manier. Studenten Communicatie, CMD, Commerciële Economie en Ondernemerschap & Retail Management (ORM) zetten het samen op. ‘’Dat was soms best lastig’’, geeft Leanne, die verantwoordelijk was voor de kaartverkoop, toe. ‘’Onze opleiding en CMD lijken wel wat op elkaar, maar bij Commerciële Economie en ORM zitten hele andere types. Zij zijn meer gericht op sales en geld, wij op het creatieve. Maar dat is alleen maar goed, het was echt heel leerzaam. In het werkveld werk je later ook met anderen.’’

Daar is Myra, die de teamcaptain van het mediateam was, het volkomen mee eens. ‘’Je leert er op een andere manier door denken. Als alleen studenten CMD dit congres organiseerden, was het een heel ander evenement geweest. Het was heel tof om zo te werken.’’

Trots

In totaal werden er bijna vierhonderd tickets verkocht voor het deels online en deels fysieke event. Voor studenten waren ze gratis. Hoewel dat aantal volgens de twee ietwat tegenvalt, blikken ze toch terug op een mooi en leerzaam event. ‘’Ik heb geleerd om te gaan met tegenslagen, maar ook om trots te zijn op mijn eigen werk. Het is moeilijk om over je eigen werk te zeggen dat je er trots op bent, maar ik ben wel verantwoordelijk geweest voor de héle ticketverkoop. Dat heb je tijdens het voorbereiden maar amper door’’, vertelt Leanne.

‘’Dat geldt ook voor het regelen van de sociale media. Alles moet kloppend én op tijd af zijn. Zoiets had ik nog nooit eerder gedaan. We zijn ook trots op ons als groep zijnde. We hebben het toch maar mooi georganiseerd, zo in coronatijd”, voegt Myra toe.