Keuzemodules Artificial Intelligence en Avans Innovative Studio komend collegejaar voor alle deeltijdstudenten

Keuzemodules Avans Innovative Studio en Artificial Intelligence zijn vanaf komend collegejaar voor alle deeltijdstudenten te volgen. Tot dit moment was eerstgenoemde alleen voor voltijders te kiezen en Artificial Intelligence alleen voor deeltijdstudenten Business IT & Management (BIM) en Informatica. Maar volgens oprichter Marco Verkooijen is het voor veel meer sectoren dan alleen de technische relevant.

‘’Vaak denkt men bij Artifical Intelligence aan techniek, en dat is ook logisch. Maar het is veel meer dan dat. Studenten van iedere studie krijgen met het thema te maken. Robots worden en zijn al onze collega’s’’, vertelt Verkooijen. ‘’ Studenten Bedrijfskunde kijken bijvoorbeeld naar in hoeverre robots het werk van mensen overnemen, studenten Verpleegkunde krijgen te maken met intelligente oplossingen om patiënten de beste zorg te bieden. Je hebt technische, bedrijfskundige maar ook ethische vraagstukken. Iedereen komt daar op zijn of haar manier mee in aanraking.’’

Prototypes in praktijk

Vanaf komend collegejaar is de multidisciplinaire module van een semester voor iedere deeltijdstudent te volgen. De module is opgedeeld in twee periodes. De eerste staat vooral in het teken van kennis opdoen. Fysiek, online en op de werkvloer tijdens werkplaatsbezoeken. In de tweede periode werken groepjes samen aan een concept voor een opdrachtgever, met als doel om uiteindelijk een prototype te kunnen presenteren. ‘’Het mooiste zou zijn om concepten en prototypes te bedenken voor de organisaties waar onze studenten al werkzaam zijn’’, zegt de Avansmedewerker. ‘’Zo kunnen ze het gelijk in de praktijk inzetten.’’

Om deel te nemen aan de keuzemodule, hoef je volgens Verkooijen geen specifieke kennis te hebben van IT. Wel is het volgens hem belangrijk dat je affiniteit met het werken van computers hebt.

Voorlopig is de module alleen voor deeltijdstudenten te volgen. Het is de ambitie van Verkooijen en zijn collega’s om het in de nabije toekomst ook voor voltijdstudenten en cursisten beschikbaar te maken.

Avans Innovative Studio

Artificial Intelligence is niet de enige module die van werkwijze verandert. Dat geldt ook voor Avans Innovative Studio, dat tot voor kort alleen voor voltijdstudenten was. Vanaf komend collegejaar is die ook voor alle deeltijdstudenten in hun derde of vierde jaar te kiezen. Coördinator Rene de Jonge is enthousiast. ‘’De voltijdstudenten werken er een paar dagen voor week aan. Dat kunnen we niet van deeltijdstudenten vragen. Zij hebben vaak naast hun studie een baan en gezin en gaan maar een keer per week naar Avans. Daarom hebben we ‘m aangepast, zodat het ook voor deeltijdstudenten te volgen is’’, vertelt hij.

In de module werken groepjes studenten telkens een paar weken lang aan verschillende studio’s, ook wel projecten. Daarin bedenken studenten innovatieve productideeën voor echte opdrachtgevers.

Persoonlijke ontwikkeling

Hoewel dat het hoofddoel is, ligt daar volgens De Jonge niet de absolute nadruk op. ‘’We zien het bedenken van het product in een multidisciplinaire projectgroep als middel om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Dat vinden we echt heel belangrijk. Je doet in een paar weken een hoop kennis op en doet dat door te samenwerken met studenten van andere academies. Dát is waar het om draait.’’

Inschrijven voor de module Avans Innovative Studio kan hier.