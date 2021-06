Van medestudenten ontmoeten in de club naar tijdens een stadswandeling

Van links naar rechts: Faye van Os, Jesse Vermeulen, Henriette Willebrand, Bart van Ree, Michelle Santos en Mette van Holten

Studenten hebben in deze tijd weinig contact met elkaar. Veel eerstejaars kennen elkaar alleen van hun beeldscherm. De Juridische Hogeschool Avans-Fontys bedacht daar iets op: een stadswandeling door Den Bosch. Punt liep dinsdagmiddag gezellig mee.

Het is een heerlijke zomerdag. De zon schijnt en de terrassen zitten vol. Perfect voor een stadswandeling. Studieadviseurs Bart van Ree en Henriette Willebrand wachten de studenten dinsdagmiddag op. In totaal lopen er drie studenten mee. Wanneer iedereen verzameld is, is het tijd om te vertrekken. De route loopt door het oude gedeelte van Den Bosch. Ondertussen kletsen de deelnemende studenten met elkaar en drinken ze uit het flesje water dat ze hebben gekregen.

Experiment

Willebrand organiseert de wandeling voor studenten. Ze werd benaderd door studenten van haar academie die vonden dat er iets gedaan moest worden voor eenzame studenten. Ze besloot om een paar keer met een groepje studenten samen te komen, om iets voor ze te bedenken. Daar rolde de wandeling uit. De groep plaatste een oproep op social media, waarna geïnteresseerde studenten zich konden aanmelden. De wandelingen waren verdeeld over een aantal dagen. De eerste ging niet door vanwege een gebrek aan aanmeldingen. Daarop werd besloten één wandeling te maken met álle aangemelde studenten.

Voor Willebrand was het een experiment om te zien of er onder studenten animo was om mee te doen. “Als studenten er geen zin in hebben, houdt het op. Ik heb het dan in ieder geval geprobeerd. Helaas is de opkomst vandaag niet zo groot. Hopelijk wordt dat in de toekomst wel meer”, vertelt Willebrand, die blij is met de drie studenten die wél meedoen.

Ontmoetingen

Mette van Holten en Michelle Santos zijn twee studenten die meelopen met de wandeling. Allebei zijn ze eerstejaars Hbo-Rechten aan de Juridische Hogeschool. “Ik wilde graag meelopen om anderen te leren kennen. Ik ken mijn eigen klasgenoten amper”, aldus Mette. Mette en Michelle zijn familie en zitten bij elkaar in de klas. Ze vroegen elkaar om mee te doen aan de wandeling, om zo anderen te leren kennen. “Ik hoopte net als Mette nieuwe mensen te leren kennen. Deze zomerdag leek me perfect om mee te doen aan de wandeling”, aldus Michelle.

Links: Mette van Holten, rechts: Michelle Santos

Terras

De meiden waren niet de enigen die hoopten op het ontmoeten van medestudenten. Ook eerstejaarsstudent Jesse Vermeulen liep mee. “Ik zag de oproep staan en dacht: waarom niet. Ik sta er altijd voor open om medestudenten te leren kennen. Helaas hebben maar weinig anderen zich aangemeld voor de wandeling”, vertelt Jesse. Toch vindt hij het gezellig.

Sjokkend door de stad lopen de studenten richting de Markt. Van Ree stelt voor om een terrasje te pakken. Dat klinkt voor iedereen als een goed idee. De studenten ploffen neer op het terras en iedereen bestelt een koud drankje. De drankjes worden opgedronken en er wordt afgerekend. Als verrassing wordt dat door Van Ree gedaan. Daarna lopen de studenten snel naar het station om hun trein te pakken.