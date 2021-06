Vanaf september studentenwoningen naast Avans Tilburg

Bron: Magis Vastgoed

Naast het Avansgebouw in Tilburg verrijzen de komende maanden tweehonderd tijdelijke studentenwoningen. De helft daarvan is gereserveerd voor Avansstudenten, zij krijgen voorrang als ze zich voor 1 juli aanmelden én een flinke korting op de huurprijs.

Ga je in september bij Avans in Tilburg studeren of ben je van plan om je kamer bij je ouders nu echt vaarwel te zeggen? Dan zijn de studentenwoningen aan de Professor Cobbenhagenlaan misschien iets voor jou. Op 1 september 2021 wordt het complex – The Garden – in gebruik genomen.

Gemeubileerd

Goedkoop zijn de woningen niet: voor type A, 19 m2, betaal je 590 euro per maand. Daar komt nog 193 euro bij voor onder andere gas, water en licht. Voor type B, 26 m2, betaal je 630 euro per maand en zijn de bijkomende kosten 203 euro. Voor die prijzen krijg je wel een gemeubileerde kamer met eigen keuken met vaatwasser, een badkamer, airconditioning en gezamenlijke tuin.

Korting

Avansstudenten die jonger zijn dan 23 jaar komen in aanmerking voor een korting op woning type A, die geldt zo lang ze in de kamer blijven wonen. Zij betalen 394 euro per maand (exclusief bijkomende kosten van 193 euro). Ook is er de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen. Die is zo’n 200 euro per maand, als je tenminste per jaar niet meer verdient dan 17.000 euro. Bij veel studentenhuizen kan dat niet, omdat studentenkamers vaak niet gelden als zelfstandige woonruimtes.

De woningen blijven minimaal 10 jaar staan. Projectontwikkelaar Magis Vastgoed huurt de grond van Avans. Meer informatie over de woningen vind je hier.