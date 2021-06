Vooral hoogopgeleiden zijn vegetarisch (CBS)

Hoogopgeleiden eten vaker vegetarisch of veganistisch dan mensen met een lager opleidingsniveau, meldt statistiekbureau CBS. Ze maken zich zorgen om het klimaat, hun gezondheid en dierenwelzijn, maar zijn soms ook solidair met vegetarische huisgenoten.

Wekelijks onbeperkt spareribs kluiven of slechts af en toe een plakje kipfilet op brood? Begin vorig jaar vroeg het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 3.600 volwassenen hoe vaak zij vlees of vis eten “bij de warme maaltijd, als broodbeleg, of als snack”.

Flexitariërs

Een op de vijf Nederlanders doet dat elke dag, blijkt uit de cijfers, maar zo’n 45 procent beperkt zich tot maximaal vier dagen vlees per week (de zogeheten ‘flexitariërs’). Een klein deel van de bevolking eet helemaal geen vlees of vis (1,7 procent) en een nog kleiner deel (0,4 procent) eet volledig plantaardig (vegan), dus ook geen dierlijke producten zoals zuivel, eieren, honing of gelatine.

Maar hoogopgeleiden kiezen minder vaak voor vlees of vis dan volwassenen met een lager opleidingsniveau, rapporteert het CBS. Zo eet slechts 16 procent van de hbo’ers en wo’ers iedere dag vlees en is bijna de helft (47,1 procent) flexitariër. Verder eet 2,6 procent nooit vlees of vis en kiest 0,8 procent uitsluitend voor vegan producten.

En ook binnen de groep hoogopgeleiden is er verschil. Zo eet ruim 18 procent van de mensen met een hbo-diploma of wo-bachelordiploma elke dag vlees en is 0,3 procent vegan. Voor wo-masters en gepromoveerden zijn die percentages respectievelijk 11,3 en 1,9 procent.

© HOP. Bron: CBS.

Broeikaseffect

Wat hen daartoe beweegt? Wetenschappers zijn het al lange tijd eens: wie zich zorgen maakt over het broeikaseffect, kan beter bedanken voor biefstuk. Van de hoogopgeleide flexitariërs zegt dan ook bijna de helft (48 procent) minder vlees te eten vanwege het klimaat.

Maar ook de eigen gezondheid en dierenwelzijn (beiden 42 procent) spelen een rol. Sommigen hebben simpelweg geen behoefte aan vlees, bijvoorbeeld omdat ze het niet lekker vinden. Voor een kleine groep speelt het nog een rol dat ze vleesproducten te duur vinden of dat hun huisgenoten liever vegetarisch eten.

Studenten

Aan universiteiten en hogescholen laten vegetarische en veganistische studenten steeds vaker van zich horen. Ze sluiten zich aan bij veganistische studentenverenigingen of starten petities om te zorgen dat de kantines van hun onderwijsinstellingen het vleesloze aanbod uitbreiden. De TU Delft ging vorige maand als eerste universiteit nog een stapje verder. In de kantine van de faculteit bouwkunde worden daar nu alleen nog maar vegetarische gerechten verkocht.