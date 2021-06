Weer vrouwenlijst bij Vindicat, maker geschorst

Bij de Groningse studentenvereniging Vindicat is een lijst met “schandelijke opmerkingen” over zo’n honderd vrouwelijke leden opgedoken. De maker is voorlopig niet welkom, meldt de vereniging.

“Deze lijst draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid binnen de studentenwereld”, staat op de website van de omstreden Groningse vereniging. De maker is voor onbepaalde tijd geschorst.

De lijst werd geplaatst in een groepsapp van de vereniging, zegt de rector van Vindicat tegen RTL Nieuws. De maker was snel opgespoord. Het zou een ‘eenmansactie’ zijn geweest.

Hulp

Met een aantal vrouwelijke leden heeft het bestuur contact opgenomen om hulp aan te bieden. Ook kan de vereniging hen met de politie in contact brengen. Het voorval is gemeld bij de universiteit en hogeschool van Groningen.

In 2016 dook ook zo’n lijst bij Vindicat op. Het was een van de gebeurtenissen waardoor de vereniging onder een vergrootglas kwam te liggen, naast wantoestanden tijdens de ontgroeningen.

Uitgesloten

Momenteel is de vereniging uitgesloten van officiële gelegenheden als de opening van het nieuwe studiejaar, omdat leden de coronamaatregelen in de wind sloegen: ze vierden feest in een partybus en een studentenhuis.