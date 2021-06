Weg met wegwerpplastic: Avans start pilot met metalen bestek

Foto: Pexels

Avans stopt met plastic bestek. De hogeschool volgt daarmee het wettelijke verbod dat vanaf 3 juli geldt op wegwerpplastic. Op de Onderwijsboulevard is een pilot gestart met metalen bestek, op de andere locaties is het plastic bestek vervangen door houten of papieren varianten.

Als de Bossche pilot werkt – die slaagt wanneer het meeste bestek weer wordt ingeleverd – volgen alle andere locaties per 1 januari 2022. Gebruikt bestek wordt ingeleverd in bestekbakken die naast de afvalbakken komen te staan. Als je iets ‘to go’ bestelt, dan krijg je bij de kassa houten of papieren bestek. Om te voorkomen dat bestek wordt meegenomen, ligt het niet meer achter de kassa maar op de buffetten.

Sidenote

Plastic wordt niet compleet uit de Avanskantines geweerd, blijkt uit het bericht op iAvans. Binnen de voedselbranche blijft plastic een handige en noodzakelijke grondstof, bijvoorbeeld in de vorm van saladebakjes. Alternatieve keuzes zoals karton of suikerrietpulp zien er duurzamer uit, maar door de (minimale) coating en/of het contact met voedsel en vetten, mogen die niet meer apart ingezameld worden. Die belanden dan ook in de verbrandingsoven.

De Europese Unie wil wegwerpplastic verminderen. Daarvoor is een richtlijn opgesteld, de zogeheten Single-use plastic richtlijn (SUP-richtlijn). De maatregelen gelden voor alle EU-lidstaten, dus ook voor Nederland. Het wettelijk verbod moet in juli 2021 ingevoerd zijn in de regelgeving van de lidstaten om plastic afval in de zee tegen te gaan.