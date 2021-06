Zelfs Wesley Sneijder loopt in de schoenen van Avansstudent Enrique

Enrique Wauters (links) en Wesley Sneijder

De groene schoenen die Wesley Sneijder draagt in de nieuwe EK-reclame van Toto? Die zijn gemaakt door vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design (CMD) Enrique Wauters. Zijn handgemaakte designs vliegen de toonbank én hele wereld over. “Ik ben verlegen en loop niet snel te koop met wie mijn schoenen dragen, maar het is soms wel leuk en goed om een beetje op te scheppen.”



“De eerste keer dat ik de Toto-reclame zag waarin Wesley Sneijder mijn schoenen droeg, was echt supervet”, begint Enrique zijn verhaal enthousiast. “Het kwam voor mij ook als een verrassing, ik dacht dat-ie een dag later pas op televisie zou komen. Toen ik mijn schoenen daar ineens zag, zo op nationale televisie, overheerste een gevoel van trots. Vroeger droomde ik ervan, maar dat het ooit zou gebeuren had ik nooit gedacht.”

Hard werken

Het gaat de laatste tijd hard met de Bredase Avansstudent, die binnenkort hoopt af te studeren. Een paar jaar geleden maakte hij een print op oude schoenen van zijn broer, zomaar, om daarna zijn eerste paar te verkopen aan een bekende. Het werd een hobby, die is uitgegroeid tot de verkoop van soms wel dertig paar met de hand bewerkte schoenen per maand. Dat doet hij in zijn bedrijf Customkicksnl. “Nog steeds met heel veel liefde en plezier, maar een hobby is het niet meer. Het is nu hard werken. Aan één paar besteed ik anderhalf uur, soms meer. En ik doe alles zelf. Van het ontwerpen van schoenen tot de marketing van het bedrijf”, vertelt Enrique.



Combineren lastig

Het verzinnen van ontwerpen doet de vierdejaarsstudent in een werkruimte boven de zaak van zijn ouders in het Zeeuwse Hulst. Daar spuit hij zijn schoenen en slaat hij de schoenendozen op. Hij brengt er heel wat uurtjes door. “Soms is het daardoor lastig te combineren met mijn studie CMD. Wanneer ik een order binnenkrijg, wil ik die altijd zo snel mogelijk afhandelen. Daardoor verlies ik school soms uit het oog”, bekent Enrique. “Toch lukt het me aardig en ik hoop binnenkort af te studeren. Dan kan ik daarna doorpakken.”



Boef

Schoenen verkopen aan alleen zijn vrienden doet Enrique al lang niet meer. In zijn klantenbestand staan ook bekende namen. Zo kocht rapper Boef al eens een paar, net als Premier League-voetballer Wilfred N’didi. En laatst moest hij ‘even’ 180 paar schoenen maken voor de Belgische voetbalkampioen Club Brugge. “Daarvoor moest ik 360 schoenen op precies dezelfde manier bewerken. Na een tijdje kreeg ik er gelukkig handigheid in”, vertelt hij lachend. “De buitenlandse markt bedienen is heel tof, maar voorlopig richt ik me op de Nederlandse. Dat is net wat makkelijker qua communicatie en verzenden.”

Opscheppen

“Wie mijn schoenen draagt, maakt me niet uit. Ik heb een webshop waar iedereen mijn ontwerpen kan kopen. Maar wanneer een heel bekend persoon mijn ontwerpen draagt, maakt me dat trots. Ik ben verlegen en loop niet snel te koop met wie mijn schoenen draagt, maar het is soms wel leuk en goed om een beetje op te scheppen. Het zou heel vet zijn als een bekende Amerikaanse rapper mijn schoenen ooit gaat dragen. Dat is mijn droom.”



Photoshop

Ondernemen zit volgens Enrique al zijn hele leven een beetje in hem. Toch heeft hij geen spijt van zijn keuze om CMD te studeren, in plaats van bijvoorbeeld Ondernemerschap & Retail Management. “Bij CMD heb ik aan een hele hoop dingen kunnen proeven. Ik heb er leren programmeren, heb videografie gevolgd én kennisgemaakt met Photoshop. Die opgedane kennis zet ik nu volop in bij het ontwerpen van mijn schoenen. Ik ben dus heel blij met mijn studie”, vertelt de student. “Ik ben niet vies van een beetje zelfstudie, wat ook nodig is als je zoals ik alles zelf doet in je onderneming.”

Wanneer Enrique over een paar weken afstudeert, hoopt hij met het ontwerpen van schoenen de kost te kunnen verdienen. “Maar ik ben pas met een vriend een socialmediabureau gestart. Daar liggen ook een hoop kansen. Een combinatie lijkt me dus ideaal!”