Zijn we al klaar voor de volle klassen en drukke festivals?

Foto’s: Shubham Sharan en Krists Luhaers via Unsplash

De coronacrisis loopt op zijn einde en langzaam komt het oude leven weer terug. Dat betekent voor studenten dat ze meer fysieke lessen kunnen volgen, mogen stappen en weer naar festivals kunnen gaan. Peter Verkoeijen, lector Brein en Leren en decaan Kristel Mulderink vertellen wat er voor studenten verandert na de pandemie.

Lector Brein en Leren Peter Verkoeijen denkt dat het onderwijs na de coronacrisis deels online en deels fysiek is, ofwel Blended Learning. “Ik denk dat studenten alleen op school moeten komen voor activiteiten waar ze echt fysiek voor aanwezig moeten zijn. Een hoorcollege zou je ook thuis kunnen kijken. Studenten waarderen het ook als dat kan”, aldus Verkoeijen.

Lector Peter Verkoeijen

Een mix tussen fysiek en online onderwijs zorgt ervoor dat studenten meer verbondenheid met elkaar voelen, meent Verkoeijen. “Door alleen maar achter een scherm te zitten, mis je het contact en de interactie met medestudenten. Als je bijvoorbeeld met elkaar in discussie gaat, is het fijner om iemand voor je te hebben. Zo schat je ook beter in wat zijn emotie is”, zegt Verkoeijen.

Zie jij blended learning (deels fysiek, deels online onderwijs) zitten? Ja, dit lijkt me een ideale combinatie!

Nee, ik ben het liefst alle dagen op Avans

Nee, alles online klinkt mij nog beter in m'n oren Of bekijk de resultaten

Laden ... Laden ...

Prestatie en motivatie

“Ondanks de coronacrisis presteren studenten nu beter dan voorheen. Dat komt doordat studenten meer tijd en flexibiliteit hebben”, vertelt de lector. “Studenten kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen of ze een college direct volgen of terugkijken. De motivatie onder studenten is daarentegen verslechterd. Daar zien we wat zorgwekkende trends, vooral op sociaal gebied. Studenten missen de binding met andere studenten. Ook feedback speelt een grote rol bij de motivatie van studenten. Online is het over het algemeen moeilijker om door te vragen. Voor veel studenten is de stap te groot om de docent een mail te sturen. Oftewel zo’n situatie moet je niet langer willen hebben.”



Enquête

Uit een artikel van de Volkskrant bleek dat mensen het benauwd krijgen van het idee van het leven na de pandemie. In een enquête vroeg Punt aan Avansstudenten hoe zij aankijken tegen het leven na corona. 32 studenten vulden die in. Uit de enquête blijkt dat sommige studenten het spannend vinden dat het ‘normale leven’ weer begint. Bijvoorbeeld omdat ze het dan lastiger vinden om ‘nee’ te zeggen tegen dingen, omdat ze voelen als een verplichting. Studenten ervaren het als veel wat er nu op hen afkomt. Natuurlijk zijn er ook studenten die daar geen last van hebben en die druk totaal niet voelen. Zij laten het op zich afkomen.

Terugvallen in oude patronen

Decaan Kristel Mulderink denkt dat studenten vooral heel blij zullen zijn om het leven weer op te pakken. “Wij zijn heel erg aan patronen gewend. Je valt graag terug in een oud patroon. Ook na deze pandemie zullen veel studenten hun leven weer oppakken. Wel zal het even wennen zijn, maar ik denk niet dat studenten zich er zorgen over moeten maken”, aldus Mulderink.

Decaan Kristel Mulderink

Mulderink werkt al jaren met studenten. Eerst als docent Commerciële Economie en tegenwoordig als decaan bij DMCS. DMCS betekent: Diensteenheid Marketing Communicatie en Studentenzaken. Zij verzorgen marketingonderzoeken en de marketingcommunicatie waaronder voorlichting en wervingscampagnes. Zij zijn er als aanspreekpunt voor medewerkers en studenten. Mulderink spreekt dagelijks studenten die tegen problemen aanlopen. Met gesprekken probeert ze hen daarmee te helpen.

Studenten (Bouwkunde en Technische Bedrijfskunde) over wat zij verwachten van het leven na corona

Sociale vaardigheden

De meeste mensen hebben tijdens de coronacrisis minder fysieke sociale contacten gehad, maar Mulderink ziet dat minder terug bij studenten. “Ik hoor dat veel studenten nog de nodige contacten hebben. Ze gaan vaker hardlopen met vrienden, sporten of chillen. Jongeren hebben meer bubbels dan volwassenen”, vertelt Mulderink.

Volgens Mulderink zal het voor de groep middelbare scholieren die net eindexamen hebben gedaan en na de zomer gaan studeren de meeste impact hebben dat corona ten einde is. “Veel van die jongeren hebben vóór hun studententijd niet kunnen stappen, daten en feesten. Daarnaast hebben ze geen hogescholen of studentensteden bezocht.” De overgang wordt groot voor die groep, verwacht Mulderink. “Zij gaan los.”

Zorgelijk

Daar maakt Mulderink zich wel zorgen over. “Ik hoor van veel jongeren dat ze ’s nachts pas gaan slapen en dan in de middag wakker worden. Dat komt doordat ze nergens heen moeten, ook voor school niet. Als alles straks weer begint wordt dat ritme ineens omgegooid en dat kan tot milde klachten leiden, maar ook tot zware zoals depressies en angststoornissen.”