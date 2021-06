Zo ziet de AMR er vanaf volgend studiejaar uit

De uitslag van de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) is bekend. Vanaf komend collegejaar nemen er zeven nieuwe studenten zitting in de raad en vier nieuwe medewerkers. In totaal zijn er 2577 stemmen uitgebracht. 1501 daarvan gingen naar studenten, 1076 naar medewerkers. Alle 24 zetels waren te vergeven.

Van alle deelnemende Avansstudenten kreeg Nikki van Amerom de meeste stemmen. In totaal werd er 259 keer op haar gestemd. Van alle Avansmedewerkers kreeg Maud Müskens, de huidige voorzitter van de AMR, de meeste stemmen. 172 collega-medewerkers stemden op haar.

Er deden in totaal 24 studentkandidaten en 14 medewerkerskandidaten mee aan de verkiezingen, die vorige week op 25, 26 en 27 mei waren.

Vanaf komend collegejaar ziet de AMR-raad er als volgt uit:



Avansstudenten:

-Nikki van Amerom, AAFM

-Vincent Plompen, AHB

-Babette Leenhouts, ATGM

-Frederique Veenstra, AGZ

-Wietse van Bruggen, AMIB*

-Vincent van Valen, AAFM*

-Femke van Uden, AHB*

-Melissa Boom, AMIB*

-Serdar Atas, AE&I*

-Fatima Mussaret Razzak, AVB

-Luc Goos, ACUE*

-Selenay Gunduz, AMBM*

Benieuwd naar hoe de kandidaten eruit zien en wat ze willen doen? Dat lees je hier.

Avansmedewerkers:

-Maud Müskens, LIC

-Lidwien Jacobs, AOMI*

-Suong Thach, DFS

-Stefan van Dockum, AI&I*

-Edwin Zeelenberg, AVD*

-Isolde Sprenkels, AMBM*

-William Aarts, AMIB

-Mustapha Aoulad Hadj, ASH

-Annelies van der Thiel, AHB

-Eric van Oevelen, LIC

-René van Kuijk, AVB

-Frank Philippart, ASB

Namen met een sterretje erachter, zijn nieuw.