Wel introfestivals, geen anderhalve meter afstand meer in het nieuwe studiejaar, denkt Avans

V.l.n.r.: student Iris van Tetering, gedragsonderzoeker Jessica Nooij, docent Eefje Schrauwen, praeses van SV Animoso Thijs van der Heijden, directeur Huisvesting en Services Arnaud Opdam, projectleider pilot zelftesten Carla Nagel en CvB-lid Jacomine Ravensbergen

Hoe ziet het komend collegejaar eruit en gaan evenementen als de introductieweek door? Die vragen en meer kwamen woensdagavond aan bod bij de laatste aflevering van Covid College Tour. De special stond in het teken van een terugblik op de afgelopen coronaperiode en het leven op Avans na de zomervakantie.

Avans werkt momenteel aan twee scenario’s voor het aankomende collegejaar. In scenario A gaat Avans volledig open en hoeft onderling in de meeste gevallen geen afstand meer te worden bewaard. In Scenario B is minder onderwijs op locatie mogelijk. Avans gaat momenteel uit van scenario A. Dat vertelde Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur (CvB) tijdens de opening van de laatste aflevering van Covid College Tour. Daarin blikte ze terug op de coronaperiode en keek ze alvast vooruit.

Introfestivals

Scenario A is het scenario waar op dit moment vanuit wordt gegaan en waarin Avans in augustus volledig kan opengaan. De anderhalve meter afstand kan in scenario A worden losgelaten. Dat betekent ook dat er introductieactiviteiten bij Avans zelf voor eerstejaarsstudenten mogelijk zijn, net als introductiefestivals. Die staan voorlopig gepland op 2 september in Den Bosch en 9 september in Breda. Ook voor dan tweedejaarsstudenten zijn die te bezoeken. “Zij hebben er dit jaar geen gehad, dus we kijken naar wat mogelijk is”, zegt Ravensbergen, die wel aangeeft dat Avans waarschijnlijk gebruik gaat maken van testen voor toegang. Het zelftesten vóór colleges wordt straks overigens in geen geval verplicht. Wel hoopt Ravensbergen dat studenten en medewerkers hiertoe bereid zijn.

Hybride onderwijs

“Het deels thuiswerken blijft. We hebben gezien hoe productief dat kan zijn en gaan bij Avans leren hoe we goed hybride onderwijs kunnen aanbieden”, aldus het lid van het CvB, die aangeeft dat preventieve maatregelen als handen wassen, mondkapjes dragen op plekken waar je geen afstand kunt bewaren en looproutes blijven.

Voorrang praktijkonderwijs

Scenario B is er een waar Ravensbergen en haar collega’s niet op hopen. Dat betekent dat veel onderwijs op locatie niet mogelijk is, doordat het aantal besmettingen met nieuwe coronavarianten fors is toegenomen. “Daar word ik niet vrolijk van, maar we moeten eerlijk zijn. We moeten voorbereid zijn op lokale oplevingen van het virus, zeker als iedereen straks op vakantie gaat. Wat voor Avans belangrijk is, is dat dan het praktijkonderwijs binnen anderhalve meter móet doorgaan. Anders krijgen we deze studenten niet kwalitatief voldoende opgeleid, en dan gaat het mis. Als het moet, kijken we naar welke maatregelen we moeten nemen om het praktijkonderwijs door te kunnen laten gaan. Desnoods door het andere onderwijs deels online aan te bieden. So be it.”

Digitaal onderwijs

In haar presentatie blikte Ravensbergen ook terug op het begin van de coronaperiode, in februari en maart 2020. “Toen corona vorig jaar ook Nederland bereikte, ging Avans al snel in operationele modus. Er werd een crisisteam gemaakt, we luisterden naar persconferenties en maakten wekelijks of soms zelfs dagelijks corona-updates”, zegt Ravensbergen. “En toen kwam de lockdown, Avans ging dicht. Het onderwijs ging digitaal, waar we eigenlijk geen ervaring mee hadden. We hadden icto-coaches die ons hielpen, maar van hoog niveau was het onderwijs toen nog niet. In de noodzaak moesten we ermee aan de slag.”

Pilot zelftesten

Ook stond het lid van het CvB stil bij de voorzichtige versoepelingen in juni 2020, de zorg voor elkaar in die tijd, de drive thru-diplomauitreiking en de zelftestpilot waaraan Avans meedeed. “Daaruit bleek dat studenten en medewerkers zich best willen laten testen voordat ze naar Avans komen, maar dat ze willen dat er iets tegenover staat. Als je geen voordelen biedt aan studenten en medewerkers die zich voor colleges laten testen, weten ze niet waar ze het voor doen. Dat was heel leerzaam en nemen we mee naar volgend jaar.”

Presentator Mark Dekker

Extra middelen voor studentenwelzijn en achterstanden

Ravensbergen besloot haar verhaal met een belofte, die zich richtte op studenten die het in de coronaperiode zwaar hadden en huidige eerste- en tweedejaarsstudenten. Er zijn volgens haar middelen beschikbaar om deze groep er weer bovenop te helpen. “We hebben sociale interactie met z’n allen gemist en dat gaan we inhalen. Een heel jaar inhalen lukt niet, maar we gaan wel ons best doen. We gaan kijken naar sociale bindingprogramma’s, er komt meer aandacht voor studentenwelzijn, onboarding programma’s en manieren om achterstanden weg te werken. Dat gaan we in augustus aanpakken. Ik hoop dat jullie daar veel van gaan merken!”

Studenten en medewerkers konden vooraf en tijdens de uitzending in de chat vragen stellen over het onderwerp aan een expertpanel, dat bestond uit Arnaud Opdam, directeur Huisvesting en Services, gedragsonderzoeker Jessica Nooij, projectleider van de zelftestpilot Carla Nagel en Jacomine Ravensbergen. Ook waren er studenten in de zaal aanwezig.



Benieuwd naar de uitzending? Die is hier terug te kijken.