AD-studenten ontvangen diploma in Bossche Maasporthallen: ‘Op Avans heb ik geleerd met anderen te werken’

Sabrina Leeman bevindt zich helemaal links, Joep van Lankveld helemaal rechts.

Studenten van de AAAd Finance ontvingen op donderdagochtend na twee jaar hard werken hun diploma in de Bossche Maasport. Daarbovenop kregen ze ook nog eens een Edubadge, een primeur. “Ze hebben er echt iets moois van gemaakt!“

“Om nu het diploma eindelijk in mijn handen te hebben voelt echt heerlijk!”, jubelt Sabrina Leeman na het ontvangen van haar diploma in de Maasporthallen. “Ik ben blij dat het erop zit. Studeren bij Avans was leuk, maar ik ben toe aan het werkende leven.”



Sabrina studeerde twee jaar lang met veel plezier in Den Bosch, de plek waar ze na de middelbare school terechtkwam. Ze blikt terug op een leerzame periode. “Ik heb veel geleerd op het gebied van finance, maar heb ook mezelf ontwikkeld. Vooral qua samenwerken met anderen. Ik werkte altijd veel alleen, op Avans heb ik ook geleerd om met anderen te werken. Daar heb ik veel aan gehad”, vertelt ze terwijl haar ouders trots naast haar staan.

Persoonlijk

Bij de diploma-uitreiking werden de afstudeerder verdeeld in twee groepen en na een ‘drive-thru’ ingang binnen ontvangen. Daar wachtten hun docenten ze feestelijk op. Erna volgde een podiummoment en het ondertekenen van het diploma. Aan een eigen tafeltje, om de afstand goed te kunnen bewaren. “Dat heeft wel iets eigenlijk. Het is heel persoonlijk en ze hebben er echt iets moois van gemaakt.”



De studenten Finance kregen naast hun diploma ook zogeheten microcredentials, in de vorm van een Edubadge. Die ontving de groep omdat ze tijdens hun studie vier speciale modules volgden die in het teken staan van 21st century skills: communiceren, kritisch denken, creatief denken en samenwerken. Elke module leverde een studiepunt op. Studenten volgden elke periode een workshop op Avans, de rest van het werk werd thuis uitgevoerd via thuiswerkopdrachten. De Edubadges zijn erkende en geregistreerde bewijzen van competenties en kunnen aan het Linkedin-profiel van studenten worden gekoppeld. De AAAd-studenten waren de eersten van Avans die de badge ontvingen. In de toekomst is het de bedoeling dat meer academies de modules inzetten. Ook studenten van de AAAd Communicatie en Marketing kregen een Edubadge.

De kersverse afstudeerder had de eer om als eerste Avansstudent ooit een Edubadge te mogen ophalen. “Dat is wel bijzonder”, vertelt Sabrina. “Het waren leerzame modules waar ik oprecht veel aan heb gehad. Zeker de module Samenwerken.”

Nu ze haar felbegeerde diploma in de pocket heeft, richt ze haar vizier op de toekomst. Dat pad heeft ze al aardig uitgestippeld. “Ik ga 16 uur per week werken bij mijn oude stagebedrijf en daarnaast werken in de onderneming van mijn man en mij, in de scheepsvaart. Ik heb er veel zin in!”

Het moment dat de studenten de Maasporthallen in Den Bosch betreden

Champagne

“Wat ik hierna ga doen weet ik nog niet. Eerst maar eens goed vakantie vieren”, zegt Joep van Lankveld na het officiële fotomoment. Onder zijn arm draagt hij een fles champagne, een cadeautje van Avans. “Dat drink ik alleen niet, haha!”

Laatste loodjes

Ook Joep is maar wat blij met zijn diploma. Hij moest er hard voor werken. “Het kwam op de laatste loodjes aan, ik had best wat herkansingen. Gelukkig heb ik ze gehaald en sta ik hier vandaag met mijn diploma”, vertelt hij.



“Mijn twee jaar op Avans gingen snel voorbij. Het vele thuiswerken en volgen van online onderwijs maakte het lastig communiceren met studiegenoten en docenten. Gelukkig waren we een fijne groep en hielpen we elkaar als het nodig was.”

