Afgestudeerde CMD’ers zwaaien af met gevarieerde eindexpo

Max Walder met zijn project ‘Guitroller’

Bredase studenten Communication & Multimedia Design exposeerden de afgelopen dagen hun afstudeerprojecten. Van een app die jonge werkende mensen moet helpen hun werkdag los te laten tot een interactieve reispodcast en een spel dat het ontbreken van een kinderwens bespreekbaar moet maken. Punt nam een kijkje.

In de voormalige autogarage Otten, de nieuwste Avanslocatie in Breda, konden belangstellenden donderdagmiddag de projecten bekijken en uitleg krijgen van studenten. Het project van de pas afgestudeerde Charelle van Straten heet ‘Belangrijk bericht uit het verleden’, een lesmethode om verhalen uit de Tweede Wereldoorlog door te geven aan basisschoolkinderen.

Twee puzzels uit de lesmethode Belangrijk bericht uit het verleden

Verzet

‘’Verhalen uit het verzet zijn in het onderwijs onderbelicht”, vertelt Charelle. In de methode die ze ontwikkelde staat de joodse Selma van de Perre centraal. Op jonge leeftijd en onder een schuilnaam ging ze in 1942 bij het verzet en verspreidde ze verzetskrant De Waarheid. Toen ze werd opgepakt door de Duitsers, kwam ze via kamp Vught in Ravensbrück terecht. Ze overleefde het, maar sprak na de oorlog nooit publiekelijk over haar ervaringen. Tot vorig jaar.

Charelle wist een origineel exemplaar van verzetskrant De Waarheid op de kop te tikken

Charelle bedacht allerlei spelonderdelen waarmee kinderen het verhaal van Selma van de Perre kunnen ontdekken. Van een legpuzzel met een naam op de onderkant tot het kraken van een morsecode. “Het is belangrijk dat de verhalen van ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog verteld worden”, vindt Charelle. “Als zij er niet meer zijn, wie geeft ze dan door? In mijn methode gebeurt dat visueel en auditief.”

Gamecontroller

Aan de andere kant van de voormalige autoshowroom staat Max Walder. Hij bedacht ‘Guitroller’, een manier waarop je je gitaar kunt gebruiken als gamecontroller. “In mijn omgeving zie ik veel beginnende gitaristen, maar na een tijdje staat hun gitaar in een hoek stof te vangen. Ze hebben het druk met werk en vrienden, maar gamen wel veel.”

Dat vond de net afgestudeerde Max zonde. Hij besloot gamen en oefenen op de gitaar aan elkaar te koppelen. “Eigenlijk is gitaar leren spelen best saai. Door hem te gebruiken als controller is het toch leerzaam en ben je meer met je instrument bezig, alleen dan op een andere manier.”

Alle afstudeerprojecten zijn hier te zien.