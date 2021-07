Kunststudenten nemen met afstudeershow afscheid van kunstacademie: ‘Veel zin om de echte wereld in te gaan’

Céline Liebie

Pas afgestudeerde studenten van St. Joost School of Art & Design presenteren tot en met zondag hun variërende afstudeerwerk op de kunstlocaties in Den Bosch en Breda. Punt nam op vrijdagmiddag een kijkje bij de Bredase kunstlocatie.

”Bij het maken van schilderijen gebeuren de leukste dingen als je ze niet plant”, vertelt Céline Liebi bij een van de elf schilderijen die ze maakte voor haar afstudeerportfolio. Op het grote doek van 2,5 bij 4,5 meter is een kleurrijk bloemenmotief te zien. ”Zie je die druppels onderaan het doek? Dat gebeurde zomaar ineens. Vroeger hield ik van strak werk, tegenwoordig accepteer ik wat er gebeurt. Dat is onderdeel van mijn werk geworden en vind ik wel mooi.”



Abstract

Haar schilderijen, die op de bovenverdieping van de kunstacademie de expositie Blooming Reality vormen, bestaan allemaal uit bloemenmotieven. Toch zijn het geen doorsnee schilderijen van mooie, kleurrijken bloemen. ”Door middel van kleurgebruik en het toevoegen van abstracte onderdelen, probeer ik het werk te vervreemden. Er ontstaat in mijn werk iets wat er eerst nog niet was”, vertelt ze.

De Now Show is de afstudeershow van bachelorstudenten van de kunstacademie. In zowel Den Bosch als in Breda is deze te bezoeken voor publiek, dat vooraf wel een tijdslot moet reserveren. Dagelijks bezoeken tot nu toe zo’n driehonderd bezoekers de locatie in Breda. Middels een looproute wordt het publiek door het gebouw rondgeleid. Afstudeerwerk van studenten van alle kunstopleidingen is te zien. Zo is er onder meer te kijken naar installaties, schilderijen, geïllustreerde boeken en films. De expositie duurt tot en met zondag.

Weinig praktijk

Céline kwam vier jaar geleden als internationale student vanuit Zwitserland naar St. Joost om Beeldende Kunst te studeren aan de kunstacademie. Haar eerste periode in Nederland was wennen. ”In een paar maanden leerde ik een nieuwe taal en moest ik wennen aan een nieuw land. Ik moest me aanpassen”, vertelt ze in foutloos Nederlands. ”Daarna ging het beter en vond ik het steeds leuker. St. Joost is een leuke school waarbij je veel vrijheid krijgt. Het enige jammere vond ik dat we weinig praktijklessen kregen. We kregen vaker les in conceptueel denken. Veel moest ik dus zelf uitzoeken.”

Netflix

Het studeren in coronatijd viel de Zwitserse ook zwaar. Zeker toen ze eenmaal bezig was met het schilderen van haar vele doeken. In haar woning had ze vrij veel ruimte, maar toen St. Joost dicht was kon ze niet optimaal haar ding doen. ”In die tijd is er weinig ontstaan. Ik wilde alleen maar Netflixen”, vertelt ze. ”Gelukkig konden we in 2021 weer naar school. Daar ging het werken goed. Het was ook niet dat ik iets anders te doen had, haha!”

Nu Céline haar diploma heeft gehaald, verruilt ze Nederland binnenkort voor Oostenrijk. ”Daar kan ik hopelijk mijn geld gaan verdienen met schilderen. Het leven in Zwitserland is erg duur. Oostenrijk heeft een rijke kunstcultuur en er zijn veel kunstgalerijen. Het is spannend, maar ik heb veel zin om de echte wereld in te gaan!”

Een greep uit afstudeershow Now Show in Breda



Iets verderop in het gebouw loopt op vrijdagochtend Eef Stalman zo nu en dan in een van haar drie ingerichte kabines op de begane grond. De pas afgestudeerde student Illustrated & Animated Storytelling heeft daar aan de hand van drie gedichten van Hans Faverey, die worden voorgelezen in de kabines, een stopmotion-animatie, een droge naald ets en monoprint gemaakt. Deze staan allemaal in het teken van rust.



Overprikkeld

”Vaak ben ik overprikkeld en verlang ik naar rust en stilte. Dat komt in mijn werken terug”, vertelt Eef, die haar expositie Om mij, in mij heeft genoemd. ”Mijn werk ontstaat spontaan en plan ik niet van tevoren. Het komt helemaal uit mezelf.”

Lavendel

In elke van de drie kabines hangt ook een speciale geur, die Eef speciaal heeft uitgekozen. ”Bergamot, ylang ylang en lavendel. ”Rustgevende geuren, die passen bij het geluid en mijn werk.”

Eef Stalman

Focus

De kunststudent is blij dat ze haar diploma heeft gehaald op Avans. Zeker in coronatijd was dat nogal een uitdaging, geeft ze toe. ”Toen de school dicht was, vond ik het lastig om thuis te werken. De focus ontbrak, school en thuis liep door elkaar. Dat was lastig”, zegt Eef, die de draad weer oppikte toen St. Joost in januari haar deuren weer opende.



Missen

Eef blikt terug op een mooie vier jaar bij Avans en ziet het als een periode waarbij ze voor het eerst in haar leven kon doen wat ze écht wilde. ”Dat kwam door mijn studiegenoten, maar ook door de docenten. Het was echt een fijne plek”, zegt Eef, die het best jammer vindt dat haar periode op Avans voorbij is. ”De mensen waren fijn, de school zelf ook: dat ga ik wel missen. Gelukkig ga ik met een aantal studiegenoten nog op vakantie. Dat zegt wel iets. Daarna ga ik de pre-master Kunstgeschiedenis volgen in Nijmegen.

Een overzicht van het bachelorprogramma, dat ook deels online te bezichtigen is, vind je hier. Dat van de masterstudenten vind je hier.