Corona: donkere wolken boven het nieuwe studiejaar

Foto: Andrew Beatson via Pexels

Het aantal coronabesmettingen schiet pijlsnel omhoog en het kabinet draait een paar versoepelingen terug. Het nieuwe studiejaar kon er weleens minder zonnig uitzien dan gehoopt.

De zomer is nog maar net begonnen of het coronavirus grijpt weer om zich heen, vooral onder jongeren. Het kabinet heeft nieuwe coronamaatregelen genomen, en die kunnen ook gevolgen hebben voor het nieuwe studiejaar.

Het systeem van coronatoegangsbewijzen staat voorlopig op pauze. Bij evenementen moeten mensen weer zitplaatsen hebben, op anderhalve meter van elkaar. In de horeca zijn dansfeesten en live muziek verboden.

Stampvolle feestzalen

Op deze manier zitten ouderwetse introweken met stampvolle feestzalen en drukke informatiemarkten er nog niet in. Ook het onderwijs kan nog niet terug naar normaal, als de situatie zo blijft.

“Het is zorgelijk dat het aantal besmettingen stijgt”, vindt woordvoerder Wesley Boer van universiteitenvereniging VSNU. “We hopen van harte dat de nieuwe maatregelen half augustus weer afgeschaald kunnen worden, want onze studenten en docenten hebben het sociaal contact op de campus hard nodig.”

“Wij zijn niet blind voor de oplopende besmettingen”, zegt ook woordvoerder Eva Kloosterman van de Vereniging Hogescholen. “We hopen er het beste van, maar we houden overal rekening mee.”

Knoop doorhakken

Uiterlijk 13 augustus hakt het kabinet de knoop door over de coronamaatregelen voor het nieuwe studiejaar. Tot die tijd moeten de universiteiten en hogescholen rekening houden met twee scenario’s, was de boodschap van het kabinet: één scenario met beperkingen, en één zonder.

Vooral de universiteiten willen nog niet horen dat het optimistische scenario uit beeld dreigt te raken. Ze blijven zich voorbereiden op een collegejaar zonder anderhalve meter afstand, zegt de VSNU.

“Ook hebben universiteiten op dit moment niet de intentie om de huidige plannen voor introductieweken op te schorten of aan te passen”, stelt woordvoerder Boer. “De introductietijd vinden we ontzettend belangrijk voor studenten en het is niet uit te leggen als het hoger onderwijs nog niet volledig open zou kunnen. Het is hoog tijd dat het onderwijs vooraan staat, in plaats van achteraan in de prioriteitsrij.”

Optimale scenario

En de hogescholen? Die gaan ook nog steeds van het optimale scenario uit, zegt Kloosterman. “Want dat heeft het kabinet aan ons gevraagd en wij willen ook het liefst weer helemaal open in september. Maar we moesten afgelopen jaar wel vaker onze verwachtingen bijstellen. Het zou niet slim zijn als we helemaal geen rekening hielden met een ander scenario.”

Het gaat zo hard met het virus dat premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid hun excuses hebben aangeboden. Afgelopen vrijdag gaven zij de schuld van de snel oplopende besmettingen vooral aan anderen. “Het gaat natuurlijk om ons eigen gedrag”, zei Rutte toen. “En dan heb ik het bijvoorbeeld over borrels met de buren, verjaardagsfeestjes in huis en barbecues in de tuin.”

Dat streek critici tegen de haren in. De bekende ic-arts Diederik Gommers vroeg zich dit weekend hardop af waarom het kabinet geen excuses had gemaakt. Gisteren hebben de twee demissionaire bewindslieden dat alsnog gedaan. De snelle versoepelingen waren een inschattingsfout, erkennen ze.