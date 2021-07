Deborah Groeneveld wint Paul van ’t Hullenaarprijs

Deborah Groeneveld. Foto: Niels Priem

“Een zeer bevlogen en betrokken studente die niet bang is zich hard te maken voor zaken die voor meerdere studenten van belang zijn.” Zo omschrijven docenten van de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) de pas afgestudeerde Deborah Groeneveld. Ze kreeg donderdagavond de Paul van ’t Hullenaarprijs uitgereikt.

Deborah was lid van de opleidingscommissie en ondernam in die rol ook daadwerkelijk actie, is te lezen in het juryrapport. Dat deed ze bijvoorbeeld door mee te denken over het creëren van een veilige omgeving voor iedereen en over welke coronamaatregelen konden worden ingezet. Ook stelde ze vragen over de wijze van samenwerken met een bedrijf bij het afstuderen.

De pas afgestudeerde CMD’er wordt door de docenten ook geroemd als ontwerper. Haar perfectionisme daagt haar uit tot het uiterste te gaan binnen de kaders die haar gegeven worden, staat in het juryrapport. “Haar werk is verzorgd, professioneel en heeft de juiste tone of voice, waarmee zij aandacht trekt en weet vast te houden.” Daarnaast is ze kritisch, weet ze die kritiek om te zetten in prikkelende vragen en is ze niet bang voor een inhoudelijk debat.

Kritisch maar stimulerend

Deborah is zichtbaar voor docenten en medestudenten. Ze is geïnteresseerd in hun werk en durft kritische maar stimulerende vragen te stellen. Met haar leergierige houding stimuleert ze anderen.

De Paul van ’t Hullenaarprijs is vernoemd naar de gepensioneerde docent Paul van ’t Hullenaar. Hij wordt gezien als de geestelijk vader van de Bredase opleiding CMD. Tijdens de diploma-uitreiking van CMD, donderdagavond in de Grote Kerk in Breda, nam de winnaar de prijs in ontvangst.