Deze studenten hebben een kunstprijs gewonnen

Alle winnaars van de verschillende prijzen van kunstacademie St. Joost School of Art & Design zijn bekend. In totaal werden er deze week vijf prijzen uitgereikt. Punt zet ze op een rijtje.

Lucasprijs

Jerrold Saija, net afgestudeerd bij Art & Research in Den Bosch, heeft de Lucasprijs gewonnen. Die wordt jaarlijks uitgereikt door de gemeente Den Bosch aan de student met het beste afstudeerwerk. Jerrold studeerde af met het project Nagels zonder Hoofden.

“Jerrold verbindt het heden met het verleden. De immersieve ervaring wordt ontleed en opnieuw geconstrueerd in verschillende dimensies. Groot en klein, hard en zacht wordt voelbaar en soms getransformeerd naar een andere werkelijkheid. Er wordt op beeldende wijze gespeeld met verschillende zintuigelijke prikkels en ervaringen; tast, geur, zicht en geluid. In de bescheidenheid van de maker schuilt een grote autonome kracht die je dwingt om naar het kleine af te dalen en weer uit te zoomen naar het totaal. Wie ben je en waar kom je vandaan, wat verbindt ons cultureel en als mens? Met de gemaakte serie beeldende werken en performatieve handelingen wordt een echte uitspraak gedaan, integer en overdacht”, is te lezen in het juryrapport.



De Lucasprijs komt met 2500 euro.

JBZ-Award

Mackenzie Fincham, afgestudeerd bij Illustrated & Animated Storytelling in Den Bosch, is de winnaar van de negende JBZ-Award. Die wordt uitgereikt door het Bossche ziekenhuis en is een aanmoedigingsprijs voor beginnend beeldend talent met werk op basis van een relatie met zorg of participatie. Mackenzie studeerde af met het project Waan(beeld); een korte animatie over een meisje met angst.

“In korte tijd bouwt de maker een spanning op waardoor de animatie je pakt als toeschouwer. De maker heeft ongelofelijk veel energie gestoken in het ziektebeeld. De animatie Waan(beeld) toont wat er zich in iemands hoofd afspeelt. De geluiden zijn zeer bijzonder en heeft de kunstenaar zelf gemaakt. De jury ziet vol verwachting uit naar de verdere ontwikkelingen van deze winnaar als kunstenaar en hoopt dat zij haar animatie ook gaat inzetten om bijvoorbeeld aandacht te vragen voor complexe ziektebeelden in de zorg”, aldus de jury.

Ook deze prijs komt met een geldbedrag van 2500 euro.

St. Joostpenning

Sonia Commandeur, afgestudeerd bij Photography, Film & the Digital in Breda, is uitgeroepen tot winnaar van de St. Joostpenning 2021. Die prijs stelt de gemeente Breda jaarlijks ter beschikking voor het beste werk van de afgestudeerden van de Bredase kunstacademie.

Sonia studeerde af met de film Donna. De jury prijst haar werk voor de uitgesproken vorm en professionele manier waarop de film is gemaakt. “Met een analytische onderbouwing van de gemaakte keuzes in het werk ontstijgt deze maker het niveau van afstuderen. Het onderwerp is alledaags en actueel. In dit ‘coming of age’-verhaal valt inhoud en vorm samen, maar roept gelijktijdig vragen op; waar kijk ik nu naar? Is dit echt of is het fictie? De maker geeft ons op integere wijze inzicht in de wereld van jongeren, thuis, op straat, in de intimiteit van de slaapkamer, in familiebanden en vriendschap en zet daarmee aan tot denken; welke toekomst hebben de donna’s van deze wereld?”, staat in het juryrapport.

Sonia krijgt een geldbedrag van 2500 euro en een penning.

Een still uit de film Donna van Sonia Commandeur

Van Gogh AiR

Joey Sepers, afgestudeerd bij Art & Research in Breda, heeft de Van Gogh AiR gewonnen. Die prijs geeft recht op een maand lang een werkplek in het gastatelier naast de oude kosterswoning uit Van Goghs tijd. Ook ontvangt hij een geldbedrag van 600 euro en een materiaalvergoeding. Daarnaast zal Joey exposeren in de Van GoghGalerie. Joey werd geselecteerd uit negen aanmeldingen, die beoordeeld werden op de kwaliteit van het werk en de geschiktheid om deel te nemen aan de residentie in Zundert. Zowel affiniteit met Van Gogh en de plek, als intentie voor de invulling van de werkperiode speelden daarbij een rol.

AIR de Missie

Simone Eldering, pas afgestudeerd bij Art & Research in Den Bosch, is de winnaar van AIR de Missie. Die prijs geeft kunstenaars en ontwerpers van alle disciplines de gelegenheid de betekenis van religie, zingeving of spiritualiteit in onze hedendaagse samenleving te onderzoeken in contact met de bewoners van Park Zuiderhout.

“Simone heeft een sterk observatievermogen. De verhalen die zij ophaalt krijgen samen met haar eigen ervaringen een plek in haar werk. Ze schrijft op een ontroerende en beeldende manier. Haar motivatie is sterk gericht op het zoeken naar verbinding met mensen, daar inspiratie uit halen of mensen mee laten doen. Wij zien dat Simone een grote interesse heeft in de medemens. Een verblijf in AIR De Missie zou zeker bij haar passen”, zegt de jury.

De prijs bestaat uit een residentie in de maand september, een werkbudget van 1.000 euro, een materiaalvergoeding van 500 euro en een eindpresentatie op Park Zuiderhout.

Eerder al werden de Atelierprijs Breda en Jheronimus Atelierprijs al uitgereikt. Die winnaars vind je hier.