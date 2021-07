Dit zijn de winnaars van de eerste kunstprijzen van het seizoen bij de kunstacademie

Isamo Thissen (links) en Luuk van de Ven. Foto’s via St. Joost School of Art & Design

De winnaars van de Atelierprijs Breda en de Jheronimus Atelierprijs zijn bekend. Luuk van de Ven en Isamo Thissen, beiden pas afgestudeerd bij St. Joost School of Art & Design, hebben die gewonnen. De prijzen geven recht op gratis werkruimte bij ateliers in Den Bosch en Breda.

Luuk van de Ven

Luuk van de Ven is de winnaar van de Atelierprijs Breda. Deze kunstprijs, die de gemeente Breda jaarlijks uitreikt aan de meest ondernemende student, geeft recht op een jaar lang gratis gebruik van een gastatelier bij kunstbroedplaats Electron.

Visie

Luuk, die onlangs afstudeerde bij Photography, Film & the Digital, werd uit vijf kandidaten gekozen door een enthousiaste vakjury. “De overtuigende kracht van niet alleen jouw visie, maar ook het persoonlijke engagement en het vermogen om je koers te vormen en varen, maakte veel indruk op ons. Je bent open en duidelijk in je ambitie en plannen en Electron kan je voorzien in passende ruimte en een passend netwerk. We hopen je daarbij vaak te zien en je regelmatig te prikkelen met gezonde reflectie op je artistieke ontwikkeling. De stad zal een goede aan je hebben”, is te lezen in het juryrapport.

Punt sprak eerder dit jaar met Luuk over zijn afstudeerfilm. Dat verhaal lees je hier.

Isamo Thissen

Isamo Thissen is uitgeroepen tot winnaar van de Jheronimus Atelierprijs. Die reikt de gemeente Den Bosch jaarlijks uit aan een student als gebaar om beginnend talent een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Dat doen ze door het aanbieden van een gratis atelier voor een jaar bij kunstruimte Willem Twee in Den Bosch.

Ambachtelijke technieken

De recent afgestudeerde Isamo, die de opleiding Art & Research volgde, wist een jury van vijf personen unaniem te overtuigen. “Wij zijn onder de indruk van Isamo’s artistieke praktijk, waarin zij veel met textiel werkt en verschillende ambachtelijke technieken, zoals borduren, weven, stikken, vilten, vlechten, spinnen en het zelf verven van stof en wol gebruikt. Uit haar motivatie en presentatie blijkt dat zij heel concreet en constructief heeft nagedacht over hoe ze zich het komende jaar wil ontwikkelen en hoe een atelier in het Willem Twee gebouw en de ondersteuning die zij daarbij geboden krijgt hierbij kunnen helpen. Ook geeft zij blijk van een kritische en reflectieve houding, niet alleen ten aanzien van haar eigen praktijk, maar ook ten aanzien van het kunstklimaat in ‘s-Hertogenbosch en haar positie hierin”, staat in het juryrapport.

Beide studenten krijgen naast atelierruimte ook toegang tot verschillende cursussen.



Het werk van Luuk en Isamo is volgende week te zien bij de afstudeershow van kunstacademie St. Joost School of Art & Design. Meer info daarover vind je hier. De winnaars van de overige kunstprijzen worden op 7 juli bekendgemaakt.