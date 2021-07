Dit zijn de winnaars van de Werkveldprijs van de opleiding Communicatie

Foto’s: Niels Priem

Tijdens de diploma-uitreiking van de opleiding Communicatie kregen drie studenten afgelopen donderdag nog iets extra’s overhandigd: de Werkveldprijs 2021.

De Werkveldprijs is voor afstudeerders die met hun aanpak indruk maakten in de praktijk. Na de afstudeerzittingen nomineerden extern gecommitteerden de afstudeerders, een jury koos drie winnaars.

Emma van Dam won een pr-traineeship van een week bij communicatie- en pr-bureau Talk About. Ze studeerde af bij recruitmentbureau Young Ones met de opdracht de klantenservice te verbeteren. “Ze deed niet wat de opdrachtgever vroeg, maar wat de organisatie nodig had om dieperliggende problemen op te lossen”, schrijft de jury van de Werkveldprijs. “Dat vergt kritisch analyseren en lef.”

Emma van Dam Foto: Niels Priem

De pas afgestudeerde Vera Koorevaar is de winnaar van een workshop young professional branding van BOOM, een bureau voor strategie en communicatie in Breda. Voor Jachtenbouwer Feadship onderzocht ze hoe het bedrijf jonge engineers kan aantrekken voor het vakkrachtenteam ‘De Vlijt’. De jury oordeelt: “Vera heeft met mooie panelgesprekken jonge engineers concreet betrokken bij het imago van die organisatie. En vanuit hun ontwikkelbehoefte heeft ze praktische en innovatieve adviezen. Dat is gedurfd.”

Vera Koorevaar Foto: Niels Priem

Ook Anna Korteweg viel in de prijzen. Ze won een jaarlidmaatschap van Logeion, beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals en twee vrijkaarten voor vakcongres C-day. Haar afstudeeropdracht was het optimaliseren van de klantreis van Monkeys & Bananas Academy, bureau voor online marketing. “Aan Anna zie je dat een kritische adviseur niet zomaar meepraat, maar echt durft te kijken wat er echt aan de hand is. Ze kijkt goed hoe interne behoeften en wensen van medewerkers kunnen worden meegenomen in interventies”, is het oordeel van de jury.

Anna Korteweg Foto: Niels Priem