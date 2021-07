Het zit erop! Punt-redactie blikt terug op het afgelopen studiejaar

Het collegejaar zit er zo goed als op, wat betekent dat de zomervakantie op ons wacht. De redacteuren van Punt grijpen dat moment aan om eens terug te blikken op het afgelopen studiejaar. Welke verhalen vonden we bijzonder en bleven ons bij?

(Eind)redacteur Suzanne Wolters

“Ook het afgelopen studiejaar sprak ik veel studenten. Vooral via Teams, omdat ook wij een groot deel van het jaar ons werk deden vanuit huis. Topsporter Mexime bijvoorbeeld, die zich met haar zus aansloot bij beachvolleybal TeamNL. Maar ook Dirk en Kees, die zich op Bali inzetten voor de armste eilandbewoners en door corona juist besloten daar te blijven. En de Rwandese student Philbert, die door de coronacrisis zijn familie al meer dan een jaar niet gezien had. Door FaceTime bleef hij op de hoogte van hoe het met ze ging.”

“Wat me is bijgebleven is het gesprek met de studenten Mens en Techniek. Zij bedachten allerlei spellen voor een escaperoom die het voor medewerkers van Amarant en cliënten met een licht verstandelijke beperking makkelijker moet maken om over seksualiteit te praten. Lichaamsdelen worden bij de naam genoemd en verschillende aspecten van seksualiteit benoemd. Met ‘De Kijkdoos’, zoals ze de escaperoom genoemd hebben, hopen ze taboes te doorbreken.”

Lees hier: Praten over seksualiteit in een escaperoom

Redacteur Levie Vriend

“Mijn eerste collegejaar op de redactie van Punt was een jaar dat vooral in het teken stond van corona. Soms fysiek, maar vaker via Teams, sprak ik met verschillende Avansstudenten- en medewerkers. Leuk waren de verhalen over eerstejaarsstudenten op Avans, die collega Sydney en ik het hele jaar volgden. Zij gaven ons een inkijkje in hun leven. Een verhaal dat me ook bijbleef was dat over kunststudent Manon, die een film maakte over eenzaamheid. Een belangrijk thema. Of het verhaal over internationale studenten Hussel en Freda, die in de Week van de Internationale Student vertelden hoe het voor hen was en is om in Nederland te studeren. Interessant om het eens van de andere kant te bekijken!”

“Het verhaal dat het meeste indruk maakte, is echter het verhaal over een groep studenten Social Work die een intersectionele actiegroep oprichtten om aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie op Avans. Een thema waarvan ik het goed vind dat het aandacht krijgt, en waarvan het goed is dat ook Avans kijkt hoe zij daarin beter kunnen doen. De reacties die ze krijgen zijn niet altijd leuk, maar daar laten ze zich niet door tegenhouden. Dat vind ik knap.”

Lees hier: Studenten Social Work richten intersectionele actiegroep op: ‘We zijn niet meer stil en spreken ons uit’

Redacteur Sydney Douwes

“Op de militaire basis in Kandahar had ik een eigen container waaruit ik werkte”, vertelde communicatie-adviseur van Avans Karen Keissen aan me in het kader van Veteranendag 2021. Keissen vertelde over de 4,5 maand die ze in Afghanistan doorbracht als communicatie-adviseur bij Defensie. Ik vond het een bijzonder verhaal om te maken omdat ze mij haarfijn aan mij kon overbrengen hoe haar tijd in Afghanistan was, maar ook hoe fijn het was om weer op vliegbasis Eindhoven thuis te komen bij haar familie en vrienden.

Karen Keissen in een Chinook-helikopter

Een ander leuk verhaal dat ik afgelopen studiejaar schreef, was het verhaal over Avansmedewerker Margreet Joosen. Zij was signdancer bij het Eurovisie Songfestival, waar ze zelf al jaren fan van is. Joosen is als signdancer in beeld te zien bij de landen Polen en Noorwegen. Leuk detail: naar aanleiding van dit artikel is de Avansmedewerker geïnterviewd door Radio 4.”

Dit was de laatste bijdrage van Punt van dit studiejaar. In het nieuwe studiejaar vind je hier weer vers nieuws. Je kunt ons ook volgen op Instagram, Facebook en LinkedIn. Fijne zomervakantie!